Σκάνδαλο Nvidia: Ξεσκονίζουν τη σχέση του Τραμπ με τον Χουάνγκ – Τα ξαφνικά κολλητιλίκια και η υπόθεση κατασκοπείας

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Ο Ντόναλντ Τραμπ… εγγυήθηκε για την «καλή πίστη» του διευθύνοντα συμβούλου της Nvidia, λέγοντας ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ «δεν είχε ιδέα» πως η ερωμένη του ενδεχομένως να τον κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο ο Τραμπ είπε ότι μίλησε με τον Χουάνγκ και του είπε ότι δεν είχε ιδέα ότι η Άλις Χουάνγκ, η γυναίκα με την οποία είχε σχέση, ήταν κατάσκοπος.

«Τον ρώτησα και μου είπε ότι δεν είχε ιδέα ότι το εν λόγω πρόσωπο ήταν κατάσκοπος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζοντας ότι πίστεψε τον Χουάνγκ και εξηγώντας ότι του μίλησε «για να δω αν είναι καλά».

Ο 63χρονος Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε την Κυριακή στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, γεγονός που οδήγησε την εταιρεία να ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών υποψιάζονται ότι η γυναίκα που εμπλέκεται, η Άλις Χουάνγκ (με την οποία δεν υπάρχει συγγενική σχέση), ενδέχεται να στρατολογήθηκε από το Πεκίνο προκειμένου να τον προσεγγίσει.

«Η ιστορία για μια δήθεν Κινέζα κατάσκοπο δεν είναι τίποτα άλλο παρά αβάσιμη δυσφήμιση και συκοφαντία», απάντησε χθες ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε πτώση 4,25% στο χρηματιστήριο χθες, ενώ δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν μετόχους ανακοίνωσαν τη διενέργεια ερευνών και ένας Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας από το Κογκρέσο.

«Νομίζω ότι υποφέρει πολύ. Κυρίως εξαιτίας της οικογένειάς του, της συζύγου του, την οποία αγαπά», πρόσθεσε ο Τραμπ, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν —ένα τεχνολογικό κέντρο στη νότια Κίνα— στην οποία έχει υποσχεθεί ότι θα πάει με τον επικεφαλής της Nvidia.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έστειλε την άνοιξη υπόμνημα σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον, στο οποίο τους ενημέρωνε ότι ο επικεφαλής της Nvidia είχε στενή σχέση με Κινέζα κατάσκοπο.

Με βάση την εφημερίδα, και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ενημερωθεί πριν περίπου έναν χρόνο για τις υποψίες που βάρυναν την Άλις Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να δράσει. «Είχα ακούσει να μιλάνε και διάβασα λίγο για αυτό το θέμα, αλλά όχι εδώ και πολύ καιρό», διαβεβαίωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ υπογράμμισε εξάλλου ότι δεν είχε ακούσει κάτι για το θέμα όταν ο Τζένσεν Χουάνγκ τον συνόδευσε στην Κίνα τον Μάιο. «Ξέρω ότι το FBI τον ερευνά σε σχέση με κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι θα είναι εντάξει», συνέχισε.

Στενή σχέση Τραμπ- Χουάνγκ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ διαθέτει απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ένας ρεπόρτερ του Reuters είδε το ονοματεπώνυμο του να εμφανίζεται στο τηλέφωνο του Τραμπ τον Δεκέμβριο 2025.

Τον Μάιο ο Χουάνγκ ταξίδεψε μαζί με τον Τραμπ στην Κίνα με το προεδρικό αεροσκάφος, στην πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία. Τον Σεπτέμβριο ο επικεφαλής της Nvidia παρέστη σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Εξάλλου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία διέθεσε 25 εκατομμύρια δολάρια για την αίθουσα χορού που κατασκευάζει ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου έχει υιοθετήσει ευνοϊκές πολιτικές για την Nvidia. Τον Απρίλιο 2025 ακύρωσε τα σχέδιά της να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές κάποιων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας προς την Κίνα, αφού ο Τζένσεν Χουάνγκ παρέστη σε δείπνο στο κλαμπ του Τραμπ στο Μαρ-α- Λάγκο της Φλόριντα.

Τον Δεκέμβριο 2025 ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιτρέψει την εξαγωγή στην Κίνα των επεξεργαστών H200 της Nvidia, των δεύτερων καλύτερων τσιπ της εταιρείας, με την αμερικανική κυβέρνηση να λαμβάνει το 25% των εσόδων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επεφύλαξε θερμούς επαίνους στον Χουάνγκ, απονέμοντάς του τον Οκτώβριο την υψηλότερη εθνική διάκριση για επιστημονικά επιτεύγματα. Την ίδια ημέρα ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχε αγοράσει μετοχές της Nvidia αξίας έως και 1,6 εκατ. δολαρίων, ενώ πούλησε μετοχές της αξίας έως και 1 εκατ. δολαρίων.

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