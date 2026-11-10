Qantas: 850 εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους λόγω τεχνητής νοημοσύνης

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Ο αυστραλιανός αερομεταφορέας Qantas ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην απόλυση 850 εργαζομένων του από τα μέσα του 2027 και τη μετεγκατάσταση ορισμένων τομέων δραστηριότητας της Ινδίας, καθώς η εταιρεία κάνει στροφή στην Tεχνητή Nοημοσύνη (ΤΝ).

«Γνωρίζουμε ότι αυτές είναι άσχημες ειδήσεις για κάποιους από τους εργαζομένους μας και αυτή η απόφαση δεν αντανακλά τη συμβολή τους, ούτε τη δέσμευσή τους», σχολίασε η εκτελεστική διευθύντρια της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Αυστραλίας, η Βανέσα Χάντσον.

«Το εύρος και η ταχύτητα της αλλαγής στον τομέα αυτόν είναι άνευ προηγουμένου και διαφορετική από όλα όσα γνώρισαν οι επιχειρήσεις εδώ και γενιές», πρόσθεσε αναφερόμενη στην αξιοποίηση της ΤΝ.

Η Qantas ανέφερε ακόμη ότι σύναψε συμφωνία με την εταιρεία συμβούλων Accenture για τον ανασχεδιασμό κάποιων συστημάτων πληροφορικής κι αυτό επιτρέπει τη μετεγκατάσταση μέρους της δραστηριότητάς της στην Ινδία , δεν είναι σαφής ο αριθμός των θέσεων εργασίας που αφορά η κίνηση σε αυτό το στάδιο.

Ακόμη, η επιχείρηση ανέφερε πως οδεύει να αρχίσει τη «μεγαλύτερη ανανέωση του στόλους (της) στην ιστορία (της)», καθώς πέρα από τα 17 νέα αεροσκάφη στο προηγούμενο οικονομικό έτος, η Qantas θα προσθέσει 31 στο επόμενο, σύμφωνα με αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα φέτος.

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