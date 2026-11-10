search
ΤΡΙΤΗ 10.11.2026 10:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2026 07:12

Qantas: 850 εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους λόγω τεχνητής νοημοσύνης

10.11.2026 07:12
qantas-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο αυστραλιανός αερομεταφορέας Qantas ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην απόλυση 850 εργαζομένων του από τα μέσα του 2027 και τη μετεγκατάσταση ορισμένων τομέων δραστηριότητας της Ινδίας, καθώς η εταιρεία κάνει στροφή στην Tεχνητή Nοημοσύνη (ΤΝ).

«Γνωρίζουμε ότι αυτές είναι άσχημες ειδήσεις για κάποιους από τους εργαζομένους μας και αυτή η απόφαση δεν αντανακλά τη συμβολή τους, ούτε τη δέσμευσή τους», σχολίασε η εκτελεστική διευθύντρια της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Αυστραλίας, η Βανέσα Χάντσον.

«Το εύρος και η ταχύτητα της αλλαγής στον τομέα αυτόν είναι άνευ προηγουμένου και διαφορετική από όλα όσα γνώρισαν οι επιχειρήσεις εδώ και γενιές», πρόσθεσε αναφερόμενη στην αξιοποίηση της ΤΝ.

Η Qantas ανέφερε ακόμη ότι σύναψε συμφωνία με την εταιρεία συμβούλων Accenture για τον ανασχεδιασμό κάποιων συστημάτων πληροφορικής κι αυτό επιτρέπει τη μετεγκατάσταση μέρους της δραστηριότητάς της στην Ινδία , δεν είναι σαφής ο αριθμός των θέσεων εργασίας που αφορά η κίνηση σε αυτό το στάδιο.

Ακόμη, η επιχείρηση ανέφερε πως οδεύει να αρχίσει τη «μεγαλύτερη ανανέωση του στόλους (της) στην ιστορία (της)», καθώς πέρα από τα 17 νέα αεροσκάφη στο προηγούμενο οικονομικό έτος, η Qantas θα προσθέσει 31 στο επόμενο, σύμφωνα με αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα φέτος.

Διαβάστε επίσης

Ουκρανία: Συνομιλίες σήμερα στο Αμπού Ντάμπι με «μάχη» για τη συμμετοχή της Ευρώπης – Τι ζητά ο Ζελένσκι, γιατί αντιδρά η Ρωσία

Ευρωπαϊκό άγχος για τα… drones – Η κρίσιμη σύνοδος των Βρυξελλών και γιατί ψάχνει φθηνά όπλα

Ισημερινός: Ο δημοσιογράφος Τομάς Μπελτράν δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin-72
ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τη Φινλανδία και τη Νορβηγία και η Βρετανία «ψάχνεται» για επικοινωνία με τον Πούτιν

mavraganis-liolios-8234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Αν δεν μιλήσεις με τον Μαυραγάνη, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά»: Πιτσίλκας, Φούφης και Χριστοδούλου «καίνε» τον Λιόλιο

MIXANI_DIAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Διπλός συναγερμός για ύποπτα αντικείμενα σε Ξενοκράτους και Πλουτάρχου

proastiakos_2804_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε συρμό

dikastiria_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Kύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι 16 συλληφθέντες – Αναζητούνται δύο «αχυράνθρωποι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mousoulmanos-psaras-rodos-4
ΕΛΛΑΔΑ

Ο μουσουλμάνος ψαράς στη Ρόδο που επί 40 χρόνια προσφέρει ψάρια στις χριστιανικές γιορτές

patoulis-koilou
LIFESTYLE

Γιώργος Πατούλης: «Τον Φεβρουάριο θα μεγαλώσει και άλλο η οικογένειά μας» - Η οικογενειακή ζωή με τη Νάνσυ Κοιλού και η προσμονή για το δεύτερο παιδί τους

melanchon_8j
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία κατά Μελανσόν: Οργή στο Κίεβο για την πρότασή του για δημοψήφισμα στο Ντονμπάς

al-pacino-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Αλ Πατσίνο έρχεται στην Ελλάδα για τη νέα του ταινία – Τα γυρίσματα ξεκινούν τον Απρίλιο του 2027, αναζητούνται οι ηθοποιοί που θα τον πλαισιώσουν

radiomegaro_ert-2048×1365
MEDIA

ΕΡΤ: Αναβαθμίζεται ο Χρήστος Βαρθαλίτης - Από το έκτακτο προσωπικό στο πλευρό του προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.11.2026 10:11
putin-72
ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τη Φινλανδία και τη Νορβηγία και η Βρετανία «ψάχνεται» για επικοινωνία με τον Πούτιν

mavraganis-liolios-8234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Αν δεν μιλήσεις με τον Μαυραγάνη, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά»: Πιτσίλκας, Φούφης και Χριστοδούλου «καίνε» τον Λιόλιο

MIXANI_DIAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Διπλός συναγερμός για ύποπτα αντικείμενα σε Ξενοκράτους και Πλουτάρχου

1 / 3