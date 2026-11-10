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10.11.2026 07:01

Άγιος Παντελεήμονας: Άγνωστη η αιτία θανάτου της 24χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα – Αναμένεται να καταθέσει ο φίλος της

10.11.2026 07:01
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για την υπόθεση της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Η σορός ταυτοποιήθηκε και ανήκει σε μία 24χρονη γυναίκα από την Μπουρκίνα Φάσο. Η αναγνώρισή της έγινε μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων, τα οποία υπήρχαν στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, στις 29 Οκτωβρίου ένας φίλος της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, με τις αρχές να αναζητούν έκτοτε τα ίχνη της. Ο ίδιος αναμένεται να κληθεί για κατάθεση για να δώσει περισσότερα στοιχεία για τη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση που αφορούσε τη νομοθεσία περί αλλοδαπών και συγκεκριμένα την παράνομη είσοδό της στη χώρα. Στη συνέχεια, ωστόσο, είχε προχωρήσει κανονικά στην έκδοση των απαραίτητων εγγράφων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, στις 29 Οκτωβρίου ένας φίλος της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, με τις αρχές να αναζητούν έκτοτε τα ίχνη της.

Δεν προσδιορίστηκε η ακριβής αιτία θανάτου

Η νεκροψία-νεκροτομή ολοκληρώθηκε, χωρίς να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου της γυναίκας. Παράλληλα, ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε κακώσεις ή εμφανή σημάδια τραυματισμού στο σώμα της.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, ο θάνατός της τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Η γυναίκα βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα με τα πόδια δεμένα, γεγονός που προσθέτει νέα ερωτήματα στην υπόθεση και βρίσκεται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

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