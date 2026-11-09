Ο ντε Νίρο χλευάζει τον Μασκ για την ήττα των Ρεπουμπλικανών: «Ξόδεψες μισό δισ. και πώς σου πήγε αυτό;»

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Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο προλόγισε την προβολή του ντοκιμαντέρ Μασκ του βραβευμένου σκηνοθέτη Alex Gibney στη Νέα Υόρκη.

Το ντοκιμαντέρ 3 ωρών και 55 λεπτών παρουσιάζει την πορεία του Έλον Μασκ από τη Σίλικον Βάλει σε υπουργό της για την Αποτελεσματικότητα του Δημοσιου της κυβέρνησης Τραμπ.

Βασίζεται σε αρχεία καθώς και συνεντεύξεις με πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τον Έλον Μασκ, συμπεριλαμβανομένης της πρώην συζύγου του και του πατέρα του Έρολ Μασκ.

Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο ήταν ανελέητος στην προβολή. «Ο Έλον Μασκ ξόδεψε περίπου 300 εκατ. για να εκλέξει τον Τραμπ το 2024. Τώρα ξόδεψε περίπου μισό δισ. στους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές αυτές. Πώς σου πήγε αυτό; », είπε και το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Ο Ντε Νίρο αναφέρθηκε στην είδηση ότι η Tesla θα αναστείλει την παραγωγή του Cybertruck λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής και των πολυάριθμων προβλημάτων που έχουν καταγραφεί.

«Στη μάχη μεταξύ των χρημάτων του Μασκ και της δημοκρατίας, η δημοκρατία νίκησε. Αυτή τη φορά. Αλλά, όπως και το γκροτέσκο Cybertruck του, ο Μασκ δεν πρόκειται να πάει πουθενά», συνέχισε ο Ντε Νίρο

«Μας υπενθυμίζει ότι, ενώ γιορτάζουμε τη μαζική απόρριψη του Τραμπ και του τραμπισμού στις εκλογές, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση — και όχι μόνο σε εγρήγορση, αλλά και έτοιμοι να αναλάβουμε δράση. Πρόκειται για μια σημαντική ταινία, ελπίζω να σας συγκινήσει όσο συγκίνησε εμένα και να τη διαδώσετε».

Το «Μασκ» κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Βιογραφικό Ντοκιμαντέρ στα Critics Choice Documentary Awards στη Νέα Υόρκη.

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