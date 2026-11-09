Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Έρχεται η ώρα της ΕΛΑΣ – Προανήγγειλε την παραίτησή του από βουλευτής 

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Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα προανήγγειλε ο προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ο οποίος συγκαταλέγεται σε εκείνους που κατευθύνονται προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Την προαναγγελία των κινήσεών του ο ανεξάρτητος βουλευτής την έκανε κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο της επίκαιρής ερώτησής του προς την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών.

«Να πω ότι παρέμεινα στο έδρανα για τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική περίοδο, ίσως είναι η τελευταία μου ομιλία στην Βουλή. Θα παραιτηθώ της βουλευτικής ευθύνης, όχι του αξιώματος μόνο, γιατί ο πρωθυπουργός κήρυξε εκτεταμένη προεκλογική περίοδο και θα πρέπει να λάβουμε θέσεις μάχης για το καλό της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ευχαριστώντας το προεδρείο για τη συνεργασία τα τελευταία τριάμισι χρόνια.

Εφόσον επισημοποιηθεί η παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, πρώτος επιλαχών στην Αχαΐα με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

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