search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 18:06
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2026 15:30

Αποστολάκης για καλώδιο: Η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα να απαιτεί άδεια

09.11.2026 15:30
apostolakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο έργο της πόντισης του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου και στη ρηματική διακοίνωση από την πλευρά της Γαλλίας, αναφέρθηκε ο ναύαρχος ε.α., βουλευτής ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Αποστολάκης δήλωσε ότι «όλες τις μέρες βλέπουμε την Τουρκία να ζητάει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έγγραφη ενημέρωση, για να ξεκινήσει αυτή η επιχείρηση. Ήδη με το που γίνεται, η NAVTEX αντιδρά με τη ΑΝΤΙ-NAVTEX.

Το Διεθνές Δίκαιο και η ορθή διαδικασία, είναι όταν κάποιο κράτος δεν εμπλέκεται με την ΑΟΖ ή με την υφαλοκρηπίδα, δεν έχεις λόγο να τον ενημερώσεις ξεχωριστά, ούτε να του ζητήσεις καμία άδεια. Δηλαδή η NAVTEX έχει αυτό το ρόλο, όταν εκδοθεί δίνει όλες τις πληροφορίες σε αυτούς που εμπλέκονται.

Εκδόθηκε η NAVTEX μετά από αρκετή καθυστέρηση ή τέλος πάντων αρχίζει να υπάρχει μία ανησυχία, η Γαλλία έκανε μία ρηματική διακοίνωση. Δεν την έχουμε δει τη ρηματική διακοίνωση. Τι λέει; Δεν ξέρουμε αν η Ελλάδα συμφώνησε να γίνει ρηματική διακοίνωση και αν συζητήσαμε και το περιεχόμενο.

Το μεγάλο ζήτημα που μπαίνει είναι ότι εδώ, το ότι διεκδικείς και ότι ρωτάς, δεν σημαίνει ότι αποκτάς και κυριαρχικά δικαιώματα. Δικαιώματα αποκτάς με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει το Διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Επομένως, το να πέσουν οι τόνοι από την Τουρκία είναι ένα ζήτημα γιατί δεν μας λέει η κυβέρνηση ποια ήταν η ρηματική διακοίνωση, αν έγινε σε συνεννόηση με την Ελλάδα. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι από εκεί που η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα εμφανίζεται να κερδίζει διπλωματικά και αρχίζουν να το λένε, που για εμάς σημαίνει ότι οτιδήποτε γίνει από τούδε και στο εξής, κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να ζητάμε άδεια. Συν ότι ποιος μας λέει ότι αυτό που εμφανίζεται σαν ρηματική διακοίνωση σε μια αυριανή διεκδίκηση και μία αντιπαράθεση με την Τουρκία δεν θα εμφανιστεί η Τουρκία να πει ορίστε, τότε ζητήσατε ή με ενημερώσατε, άρα έχω δεν έχω λόγο».

Ενώ ο κ. Αποστολάκης διευκρίνισε πως «πρέπει να είναι ξεκάθαρη η γραμμή και η στρατηγική την οποία πρέπει να ακολουθήσει κανείς. Τα δικαιώματα που έχει η Ελλάδα, ειδικά σε αυτή την περίπτωση είναι ξεκάθαρα. Θα έπρεπε με μία NAVTEX, όπως και εκδόθηκε να δίνονται οι πληροφορίες σε όλους όσους περνάνε από εκεί, γιατί στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα το οποίο θίγεται της Τουρκίας.

Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δίνει το δικαίωμα στις χώρες οι οποίες περνάνε καλώδια, αγωγούς κλπ. μία απλή ενημέρωση. Μπήκε η Γαλλία στη μέση, η οποία δεν μπορεί σαν τρίτο κράτος να κάνει ρηματική διακοίνωση για λογαριασμό της Ελλάδος. Ζητάς άδεια; Τη δίνει η Ελλάδα και η Κύπρος που είναι εμπλεκόμενες χώρες και περνάει μέσα από τις από την υφαλοκρηπίδας τους όλο το όλο το πρότζεκτ. Δεν ξέρω αν συμφωνήσαμε πως θα είναι αυτή η ρηματική διακοίνωση ή εάν θα είναι μια ενημέρωση ή εάν θα είναι ένα αίτημα αδείας για να υλοποιηθεί το πρότζεκτ. Η ανησυχία μας είναι αύριο, γιατί δεν έχουμε ξεκαθαρίσει με τους Τούρκους. Έχουμε ανοικτά θέματα».

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για το καλώδιο: «Δεν ζητήθηκε ούτε και θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία», καμία συννενόηση Αθήνας – Άγκυρας – Τέσσερα ερωτήματα ΠΑΣΟΚ για τη γαλλική παρέμβαση

Παυλόπουλος για καλώδιο: Η Γαλλία πλήττει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα εάν ενημέρωσε την Τουρκία

Ρένα Δούρου: «Παλεύουμε για ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις» – Κριτική σε ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και κυβέρνηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
white-house
ΚΟΣΜΟΣ

Σε lockdown ο Λευκός Οίκος, οδηγός έριξε το αυτοκίνητο του σε πινακίδα (Video)

melanchon_8j
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία κατά Μελανσόν: Οργή στο Κίεβο για την πρότασή του για δημοψήφισμα στο Ντονμπάς

PEUGEOT SPORT_WEC_6 Hours of Monza_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τeam Peugeot TotalEnergies: Δυναμικό φινάλε στη Monza με το βλέμμα στο 2027!

teem 776- new2
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εντοπίστηκε ύποπτη μαύρη σακούλα

pierrakakis eurogroup 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup: Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα – Οι τέσσερις προτεραιότητες της Ευρώπης για την άμυνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Μήνυμα» ΗΠΑ στην Τουρκία - «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις»

giamali–new
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η διπλή πρωτιά της Γιάμαλη στη μεσημεριανή ζώνη και η ισοπαλία

petilon-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές για να αποδείξω την αθωότητά μου» - Οι οκτώ εταιρείες στο όνομά του και τα χρέη των 595.976 ευρώ (video)

4108697.jpg

Ρηματικές διακοινώσεις: Τι είναι, ποια η βαρύτητά τους

tzavaras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και ο Τζαβάρας πήρε αποστάσεις από την κυβέρνηση για τους Ποινικούς Κώδικες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 18:05
white-house
ΚΟΣΜΟΣ

Σε lockdown ο Λευκός Οίκος, οδηγός έριξε το αυτοκίνητο του σε πινακίδα (Video)

melanchon_8j
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία κατά Μελανσόν: Οργή στο Κίεβο για την πρότασή του για δημοψήφισμα στο Ντονμπάς

PEUGEOT SPORT_WEC_6 Hours of Monza_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τeam Peugeot TotalEnergies: Δυναμικό φινάλε στη Monza με το βλέμμα στο 2027!

1 / 3