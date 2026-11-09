Αποστολάκης για καλώδιο: Η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα να απαιτεί άδεια

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Στο έργο της πόντισης του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου και στη ρηματική διακοίνωση από την πλευρά της Γαλλίας, αναφέρθηκε ο ναύαρχος ε.α., βουλευτής ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Αποστολάκης δήλωσε ότι «όλες τις μέρες βλέπουμε την Τουρκία να ζητάει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έγγραφη ενημέρωση, για να ξεκινήσει αυτή η επιχείρηση. Ήδη με το που γίνεται, η NAVTEX αντιδρά με τη ΑΝΤΙ-NAVTEX.

Το Διεθνές Δίκαιο και η ορθή διαδικασία, είναι όταν κάποιο κράτος δεν εμπλέκεται με την ΑΟΖ ή με την υφαλοκρηπίδα, δεν έχεις λόγο να τον ενημερώσεις ξεχωριστά, ούτε να του ζητήσεις καμία άδεια. Δηλαδή η NAVTEX έχει αυτό το ρόλο, όταν εκδοθεί δίνει όλες τις πληροφορίες σε αυτούς που εμπλέκονται.

Εκδόθηκε η NAVTEX μετά από αρκετή καθυστέρηση ή τέλος πάντων αρχίζει να υπάρχει μία ανησυχία, η Γαλλία έκανε μία ρηματική διακοίνωση. Δεν την έχουμε δει τη ρηματική διακοίνωση. Τι λέει; Δεν ξέρουμε αν η Ελλάδα συμφώνησε να γίνει ρηματική διακοίνωση και αν συζητήσαμε και το περιεχόμενο.

Το μεγάλο ζήτημα που μπαίνει είναι ότι εδώ, το ότι διεκδικείς και ότι ρωτάς, δεν σημαίνει ότι αποκτάς και κυριαρχικά δικαιώματα. Δικαιώματα αποκτάς με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει το Διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Επομένως, το να πέσουν οι τόνοι από την Τουρκία είναι ένα ζήτημα γιατί δεν μας λέει η κυβέρνηση ποια ήταν η ρηματική διακοίνωση, αν έγινε σε συνεννόηση με την Ελλάδα. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι από εκεί που η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα εμφανίζεται να κερδίζει διπλωματικά και αρχίζουν να το λένε, που για εμάς σημαίνει ότι οτιδήποτε γίνει από τούδε και στο εξής, κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να ζητάμε άδεια. Συν ότι ποιος μας λέει ότι αυτό που εμφανίζεται σαν ρηματική διακοίνωση σε μια αυριανή διεκδίκηση και μία αντιπαράθεση με την Τουρκία δεν θα εμφανιστεί η Τουρκία να πει ορίστε, τότε ζητήσατε ή με ενημερώσατε, άρα έχω δεν έχω λόγο».

Ενώ ο κ. Αποστολάκης διευκρίνισε πως «πρέπει να είναι ξεκάθαρη η γραμμή και η στρατηγική την οποία πρέπει να ακολουθήσει κανείς. Τα δικαιώματα που έχει η Ελλάδα, ειδικά σε αυτή την περίπτωση είναι ξεκάθαρα. Θα έπρεπε με μία NAVTEX, όπως και εκδόθηκε να δίνονται οι πληροφορίες σε όλους όσους περνάνε από εκεί, γιατί στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα το οποίο θίγεται της Τουρκίας.

Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δίνει το δικαίωμα στις χώρες οι οποίες περνάνε καλώδια, αγωγούς κλπ. μία απλή ενημέρωση. Μπήκε η Γαλλία στη μέση, η οποία δεν μπορεί σαν τρίτο κράτος να κάνει ρηματική διακοίνωση για λογαριασμό της Ελλάδος. Ζητάς άδεια; Τη δίνει η Ελλάδα και η Κύπρος που είναι εμπλεκόμενες χώρες και περνάει μέσα από τις από την υφαλοκρηπίδας τους όλο το όλο το πρότζεκτ. Δεν ξέρω αν συμφωνήσαμε πως θα είναι αυτή η ρηματική διακοίνωση ή εάν θα είναι μια ενημέρωση ή εάν θα είναι ένα αίτημα αδείας για να υλοποιηθεί το πρότζεκτ. Η ανησυχία μας είναι αύριο, γιατί δεν έχουμε ξεκαθαρίσει με τους Τούρκους. Έχουμε ανοικτά θέματα».

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