Τουρκικά ΜΜΕ: Η Γαλλία ενημέρωσε εγγράφως και επισήμως την Τουρκία για τις εργασίες του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Γραπτή ενημέρωση προς την Άγκυρα, μέσω επίσημων διαύλων, φέρεται να απέστειλε η γαλλική πλευρά ενόψει της έναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας Yeni Şafak, Γιαχιά Μποστάν.

Ο αρθρογράφος αναφέρει, επικαλούμενος διπλωματικές πηγές, ότι η αναμενόμενη γραπτή ειδοποίηση προς την Τουρκία έχει ήδη διαβιβαστεί από τη Γαλλία μέσω επίσημων διαύλων. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη συνεννόηση που είχε προηγηθεί μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού, σύμφωνα με την οποία η τουρκική πλευρά θα έπρεπε να ενημερωθεί εγγράφως πριν από την έναρξη των εργασιών.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου διατηρεί καλές σχέσεις με την Τουρκία, καθώς φέρεται να έχει και επενδύσεις στη χώρα, ενώ δεν επιθυμεί να διαταράξει τις σχέσεις της με την Άγκυρα. Παράλληλα, σημειώνει ότι υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Το περιεχόμενο της γαλλικής ενημέρωσης δεν έχει γίνει γνωστό, όπως διευκρινίζει ο Μποστάν, ενώ παραμένει ανοιχτό το κατά πόσο αυτή καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της τουρκικής πλευράς. Αυτό αναμένεται να αποσαφηνιστεί τις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην πρόσφατη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση Έλληνα δημοσιογράφου, ανέφερε ότι «όλα πηγαίνουν καλά». Κατά την εκτίμηση του Μποστάν, η συγκεκριμένη τοποθέτηση ενδέχεται να συνδέεται ακριβώς με τη διαβίβαση της γραπτής ειδοποίησης από τη γαλλική πλευρά.

Το τουρκικό αίτημα και η αντιπαράθεση για την υφαλοκρηπίδα

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι τμήμα της όδευσης του υποθαλάσσιου καλωδίου διέρχεται από περιοχή την οποία θεωρεί τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, στη βάση και της συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών Τουρκίας – Λιβύης του 2019. Για τον λόγο αυτό, επιμένει ότι πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση και συντονισμός με τις τουρκικές αρχές.

Αντίθετα, η Αθήνα δεν αναγνωρίζει τις συγκεκριμένες τουρκικές διεκδικήσεις και υποστηρίζει ότι οι εργασίες μπορούν να προχωρήσουν με τις προβλεπόμενες ελληνικές άδειες, χωρίς να απαιτείται τουρκική συναίνεση.

Ο Μποστάν υπενθυμίζει ότι στις 6 Νοεμβρίου οι ελληνικές αρχές ενέκριναν την ερευνητική άδεια και εξέδωσαν σχετική NAVTEX, προκαλώντας την αντίδραση της Άγκυρας, η οποία απάντησε με δική της NAVTEX.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει ότι δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία εξασφάλισης της απαιτούμενης τουρκικής συναίνεσης για το τμήμα των εργασιών που, σύμφωνα με την τουρκική θέση, εμπίπτει στην υφαλοκρηπίδα της.

Η δήλωση Φιντάν για τη γραπτή ενημέρωση

Ο Τούρκος αρθρογράφος υπογραμμίζει ότι ο Χακάν Φιντάν είχε ξεκαθαρίσει πως η Άγκυρα δεν αντιτίθεται στο ίδιο το έργο, ζητώντας από την πλευρά που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες να αποστείλει γραπτή ενημέρωση με σαφή προσδιορισμό της περιοχής και των συντεταγμένων των δραστηριοτήτων.

«Δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, δεν αντιτιθέμεθα στο έργο. Είμαστε θετικοί», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Το βασικό στοιχείο της αποκάλυψης Μποστάν είναι, επομένως, ότι η Γαλλία φέρεται να εκπλήρωσε την υποχρέωση γραπτής ενημέρωσης της Τουρκίας πριν από την έναρξη των εργασιών. Το εάν η συγκεκριμένη κίνηση θα οδηγήσει σε συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και εάν η Άγκυρα θα θεωρήσει ότι έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις της, μένει να φανεί.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για το καλώδιο: «Δεν ζητήθηκε ούτε και θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία», καμία συννενόηση Αθήνας – Άγκυρας – Τέσσερα ερωτήματα ΠΑΣΟΚ για τη γαλλική παρέμβαση

Παυλόπουλος για καλώδιο: Η Γαλλία πλήττει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα εάν ενημέρωσε την Τουρκία

Ρένα Δούρου: «Παλεύουμε για ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις» – Κριτική σε ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και κυβέρνηση