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09.11.2026 15:43

Κινήσεις κατευνασμού των διαδηλωτών από τη γαλλική κυβέρνηση: Αυξάνει τον κατώτατο μισθό κατά… 24 ευρώ

09.11.2026 15:43
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Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορρνί δήλωσε τη Δευτέρα ότι επισπεύδει την προγραμματισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού στον Δεκέμβριο από τον Ιανουάριο, καθώς επιδιώκει να εκτονώσει την κρίση κόστους ζωής που έχει προκαλέσει μερικές από τις χειρότερες πολιτικές αναταραχές στη Γαλλία εδώ και χρόνια.

Η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει μια σειρά διαδηλώσεων τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες ξεκίνησαν για την υποχρηματοδότηση των σχολείων, αλλά εξελίχθηκαν σε ευρύτερες διαμαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένων ταραχών σε μεγάλες πόλεις στις 17 Οκτωβρίου που αιφνιδίασαν τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο εθνικός κατώτατος μισθός της Γαλλίας θα αυξανόταν κανονικά την 1η Ιανουαρίου αναλογικά με τον πληθωρισμό, αλλά αντ’ αυτού η κυβέρνηση θα τον αυξήσει κατά 1,6% τον Δεκέμβριο, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Ζαν-Πιερ Φαραντού σε συνέντευξη Τύπου.

Η αύξηση θα ανεβάσει τον μηνιαίο κατώτατο μισθό στα 1.502 ευρώ, αυξημένο κατά 24 ευρώ από το τρέχον επίπεδο, στο οποίο βρίσκεται από τον Ιούνιο, όταν αυξήθηκε κατά 35 ευρώ για να αντικατοπτρίσει τον υψηλότερο πληθωρισμό.

Η κυβέρνηση ανησυχεί για την κλιμάκωση των κοινωνικών εντάσεων πέντε μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Η αύξηση δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα των συνδικάτων, με το CFDT, το μεγαλύτερο συνδικάτο της Γαλλίας, να ζητά αύξηση 100 ευρώ, ενώ το αριστερό συνδικάτο CGT απαιτεί αύξηση 10%, που ισοδυναμεί με περίπου 150 ευρώ το μήνα.

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