Ο Πάπας Λέων επικρίνει έντονα τα μέτρα λιτότητας του Μιλέι κατά την επίσκεψή του στην Αργεντινή (Photos/Videos)

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Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ άσκησε δριμεία κριτική στα σκληρά μέτρα λιτότητας του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, επιμένοντας ότι η ανάπτυξη πρέπει είναι προς όφελος όλων, σε μια ομιλία που έγινε δεκτή με ενθουσιώδη χειροκροτήματα στο Μπουένος Άιρες.

«Η οικονομία πρέπει να βρίσκεται στην υπηρεσία του λαού, αντί οι άνθρωποι να βρίσκονται στην υπηρεσία της οικονομίας», δήλωσε την Κυριακή, λίγο μετά την άφιξή του στην Αργεντινή στο πλαίσιο της δεύτερης περιοδείας του στη Λατινική Αμερική.

Ο Πάπας τόνισε τη δεινή θέση όσων, «παρά τη σκληρή δουλειά, αγωνίζονται να καλύψουν τις ανάγκες του νοικοκυριού τους».

Μίλησε ανοιχτά υπέρ των φτωχών και των συνταξιούχων, επιμένοντας ότι «πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όσους πλήττονται από ασθένειες, εξάρτηση και αναπηρία» – μια συγκαλυμμένη αναφορά στις αμφιλεγόμενες περικοπές της κυβέρνησης στην παροχή βοήθειας για τα άτομα με αναπηρία.

"Pienso en los JUBILADOS, en los DESOCUPADOS, en los trabajadores que NO LLEGAN A FIN DE MES. La economía debe estar al servicio de la gente" El Papa León se puso a enumerar TODAS las cosas que están mal en el pensamiento de Milei, con el desquiciado sentadito al lado 🐐 https://t.co/IYZpP2Ocic — El Justicialista (@_Justicialista) November 8, 2026

Είπε επίσης στον Μιλέι, γνωστό για τις βρισιές του, ότι η ενίσχυση της δημοκρατίας απαιτούσε «προθυμία να ακούσει» και «προσεκτική χρήση των λέξεων».

Ο 71χρονος Λέων βρίσκεται σε μια φιλόδοξη 12ήμερη περιοδεία στην ήπειρο, μόλις τρεις εβδομάδες αφότου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα.

Os argentinos enchendo as ruas de Buenos Aires às 7h da manhã para receber o Papa! https://t.co/ERMw4sFtJR November 9, 2026

Η επίσκεψη είναι η πρώτη ενός ποντίφικα στην Αργεντινή εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και ο Λέων δέχτηκε εκκλήσεις για να βοηθήσει στην επίλυση των βαθιών διαιρέσεων στη χώρα μετά από τρία χρόνια λιτότητας υπό τον Μιλέι.

Η Αργεντινή είναι η πατρίδα του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου, τον οποίο ο Μιλέι προσέβαλε πολλές φορές για τις δηλώσεις του υπέρ των φτωχών.

Ο Λέων είπε ότι «ανακτούσε» τα βήματα του Φραγκίσκου.

Οι Αργεντινοί ελπίζουν ότι ο ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών του κόσμου θα βοηθήσει στην ενοποίηση της χώρας, η οποία είναι διχασμένη μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του Μιλέι.

«Όπως ακριβώς μας ενώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ελπίζουμε ότι θα το κάνει και ο Πάπας», δήλωσε η Λιλιάνα Ντεμπλάουε, μια 68χρονη συνταξιούχος δασκάλα που περίμενε μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους να δουν τον Πάπα να επισκέπτεται ένα μνημείο για τον ήρωα της απελευθέρωσης Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν.

Εκατοντάδες άλλοι φωνάζοντας «Πάπα Λεόν» συγκεντρώθηκαν έξω από το προεδρικό μέγαρο.

Ο Μπράιαν Ινάσιο Ροντρίγκεζ, ένας 26χρονος που αναζητούσε εργασία, πέρασε πέντε ημέρες ταξιδεύοντας δια ξηράς από την Ουσουάια, στην άκρη της Νότιας Αμερικής, για να δει τον ποντίφικα.

Είπε ότι ελπίζει να φέρει «πολλή ειρήνη στην Αργεντινή».

Ο Πάπας έφτασε στο Μπουένος Άιρες από την Ουρουγουάη, όπου ξεκίνησε το πρώτο του ταξίδι ως πάπας στη Λατινική Αμερική, την πιο καθολική ήπειρο του κόσμου, η οποία γίνεται ολοένα και πιο κοσμική.

Στην Ουρουγουάη, καταδίκασε τη βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά και ζήτησε να τερματιστεί η παιδική φτώχεια.

Στο Μπουένος Άιρες, επέμεινε στη σημασία της «προσωπικής ακεραιότητας» στα δημόσια αξιώματα, τονίζοντας ότι «η διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς τους».

In his first address in Argentina, Pope Leo XIV urged public officials in Buenos Aires to exercise authority as a service to the whole community and put the common good above immediate interests. “Efforts should be made to promote whatever creates opportunities, stimulates private initiative and ensures that economic growth also benefits those who are disadvantaged,” he said. Pope Leo asked Argentina’s political leaders to protect human life from conception to natural death and weigh the ethical consequences of artificial intelligence. — Vatican News (@VaticanNews) November 8, 2026

Ο Μιλέι ανέλαβε τα καθήκοντά του με την υπόσχεση να αναζωογονήσει την ασθενή οικονομία της Αργεντινής και να τιθασεύσει τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό συρρικνώνοντας το κράτος πρόνοιας, στοχεύοντας ιδιαίτερα τα δημόσια νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια και τους συνταξιούχους.

Το ποσοστό φτώχειας έχει παρουσιάσει ραγδαία μεταβολή από τότε που ανέλαβε την εξουσία – αυξήθηκε στο 32,3% τον Σεπτέμβριο.

Στενός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με παρόμοιο μαχητικό στυλ, ο Μιλέι είχε μια τεταμένη σχέση με τον Φραγκίσκο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Μιλέι αποκάλεσε τον συμπατριώτη του «ηλίθιο» επειδή υπερασπίζεται την κοινωνική δικαιοσύνη.

Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, ωστόσο, μαλάκωσε τον τόνο του, αλλά συνεχίζει να συσσωρεύει προσβολές κατά του Τύπου και της αντιπολίτευσης.

Η σχέση του με τον Πάπα ήταν μέχρι στιγμής εγκάρδια, αλλά η τοπική καθολική εκκλησία τον έχει επικρίνει έντονα επειδή αντιμετωπίζει βασικές κοινωνικές υπηρεσίες αποκλειστικά ως δημοσιονομικό περιορισμό.

Ο Μιλέι έχει επίσης επικριθεί για τον περιορισμό αρκετών δημοκρατικών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη διαμαρτυρία. Ωστόσο, διατηρεί μια πιστή βάση υποστηρικτών για τη δραστική μείωση του πληθωρισμού.

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