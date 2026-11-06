Αρχίζει απόψε το ταξίδι έντεκα ημερών του πάπα Λέοντα στη Λατινική Αμερική

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Αρχίζει απόψε το ταξίδι στη διάρκεια του οποίου ο πάπας Λέων θα επισκεφθεί για έντεκα συνολικά ημέρες, τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, ο ποντίφικας θα μεταβεί στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού.

Πρώτος σταθμός του ποντίφικα θα είναι το Μοντεβιδέο, η πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμά του, θα παραμείνει εκεί μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, 8/11. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή, όπου θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της χώρας, Χαβιέρ Μιλέι, και θα τελέσει τη θεία λειτουργία. Μεταξύ άλλων, θα έχει συναντήσεις με εργαζομένους και θα πάρει μέρος σε ολονυκτία με χιλιάδες καθολικούς πιστούς. Πριν αναχωρήσει από την πρωτεύουσα της Αργεντινής, ο Λέων θα επισκεφθεί επίσης τις φυλακές της πόλης και θα συνομιλήσει με τους κρατούμενους.

Το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης, 13/11, ο Άγιος Πατέρας των Kαθολικών θα αναχωρήσει από το Μπούενος Άιρες με προορισμό τη Λίμα, πρωτεύουσα του Περού. Μετά τις συναντήσεις με τους πολιτικούς ιθύνοντες, τους επισκόπους και χιλιάδες νέους που ζουν στην περιοχή της περουβιανής πρωτεύουσας, ο βορειοαμερικανός πάπας πρόκειται να επισκεφθεί και να τελέσει λειτουργία στην πόλη του Σικλάιο, της οποίας ήταν επίσκοπος από το 2015 μέχρι το 2023. Κατά την παραμονή του στο Περού θα συναντήσει, επίσης, εκπροσώπους των λαών του Αμαζονίου και θα συνομιλήσει, μεταξύ άλλων, με εκπροσώπους διαφόρων μορφών της «λαϊκής πίστης», όπως είναι οι συμμετέχοντες σε λιτανείες και προσκυνηματικά ταξίδια.

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Ο Λέων ΙΔ΄ πραγματοποιεί το ταξίδι αυτό στη Νότια Αμερική τρεις εβδομάδες μετά την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης για αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα, μετά τη διάγνωση πνευμονικού αδενοκαρκινώματος. Οι θεράποντες γιατροί έκριναν ότι ο ποντίφικας κατάφερε να αναρρώσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ότι είναι σε θέση πλέον να αντιμετωπίσει το πολυήμερο αυτό ταξίδι.

Λίγο πριν αναχωρήσει από τη Ρώμη, σε μήνυμά του προς τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο πάπας αναφέρθηκε στους λαούς των τριών χωρών που θα επισκεφθεί και στην επιθυμία τους για ειρήνη και αδελφοσύνη.

«Είμαι βέβαιος ότι αυτό το αποστολικό ταξίδι, με τα μηνύματα που θα φέρει και χάρη στην αποφασιστικότητα με την οποία θελήσατε να τα προωθήσετε, θα δημιουργήσει μεγάλες ελπίδες και θα εμπνεύσει όχι μόνο τους φίλους λαούς της Λατινικής Αμερικής, αλλά ολόκληρο τον κόσμο», απάντησε ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας.

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