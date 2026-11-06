search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 21:51
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2026 21:07

Η Νατάσσα Μποφίλιου απευθύνει κάλεσμα για τη συναυλία του ΚΚΕ, με αφορμή τα 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

06.11.2026 21:07
mpofilioy-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«53 χρόνια μετά από τον ηρωϊκό ξεσηκωμό στο χώρο του Πολυτεχνείου, τραγουδάμε για τη συλλογική μας μνήμη τον αντιδικτατορικό και αντιφασιστικό αγώνα, τις αξίες και τα ιδανικά που παραμένουν ζωντανά. Τραγουδάμε γιατί χρειαζόμαστε την έμπνευση και τη δύναμη για να πορευτούμε προς το μέλλον!».

Με αυτά τα λόγια η ερμηνεύτρια Νατάσσα Μποφίλιου απευθύνει το δικό της κάλεσμα για τη μεγάλη συναυλία του ΚΚΕ, που διοργανώνεται τη Δευτέρα 9 Νοέμβρη, στις 20:00, στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από τον ηρωικό ξεσηκωμό του Νοέμβρη του 1973.

Διαβάστε επίσης:

Songwriters Hall of Fame: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για το 2027 με ονόματα-έκπληξη

BBC Young Musician 2026: Νικήτρια η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη – Εντυπωσίασε με το ταλέντο της

«Ρεμπέτικο για Παιδιά – Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από τη μουσική» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Προφυλακίστηκαν διευθυντής, προϊστάμενος και υπάλληλος της Πολεοδομίας για την υπόθεση με τα «γρηγορόσημα»

papastaurou-eksot
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Πάνω από 4 δισ. ευρώ για έργα στους δήμους από το 2019 – Νέες χρηματοδοτήσεις για ανακύκλωση, ενέργεια και υποδομές

abeille-marengo-kalodio-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνοτουρκική «μάχη» NAVTEX για το καλώδιο με την Κύπρο – «Παράνομη η έρευνα στην υφαλοκρηπίδα μας, δεν δώσαμε άδεια» λέει η Άγκυρα

kasselakis_kentriki epitropi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης, ο Τσίπρας, ο ποινικός κώδικας και ο… Τζέφρι Επστάιν

Susie-Wiles
ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ «ξηλώνει» την Σούζι Γουάιλς από τον Λευκό Οίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eleutheria-sifnaiou
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

mitsotakis-politiki-epitropi-113-new (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Οι 11 υποψηφιότητες που φέρνουν αναστάτωση - Πού πιέζονται οι εν ενεργεία βουλευτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 21:51
poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Προφυλακίστηκαν διευθυντής, προϊστάμενος και υπάλληλος της Πολεοδομίας για την υπόθεση με τα «γρηγορόσημα»

papastaurou-eksot
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Πάνω από 4 δισ. ευρώ για έργα στους δήμους από το 2019 – Νέες χρηματοδοτήσεις για ανακύκλωση, ενέργεια και υποδομές

abeille-marengo-kalodio-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνοτουρκική «μάχη» NAVTEX για το καλώδιο με την Κύπρο – «Παράνομη η έρευνα στην υφαλοκρηπίδα μας, δεν δώσαμε άδεια» λέει η Άγκυρα

1 / 3