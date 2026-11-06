Η Νατάσσα Μποφίλιου απευθύνει κάλεσμα για τη συναυλία του ΚΚΕ, με αφορμή τα 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

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«53 χρόνια μετά από τον ηρωϊκό ξεσηκωμό στο χώρο του Πολυτεχνείου, τραγουδάμε για τη συλλογική μας μνήμη τον αντιδικτατορικό και αντιφασιστικό αγώνα, τις αξίες και τα ιδανικά που παραμένουν ζωντανά. Τραγουδάμε γιατί χρειαζόμαστε την έμπνευση και τη δύναμη για να πορευτούμε προς το μέλλον!».

Με αυτά τα λόγια η ερμηνεύτρια Νατάσσα Μποφίλιου απευθύνει το δικό της κάλεσμα για τη μεγάλη συναυλία του ΚΚΕ, που διοργανώνεται τη Δευτέρα 9 Νοέμβρη, στις 20:00, στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από τον ηρωικό ξεσηκωμό του Νοέμβρη του 1973.

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