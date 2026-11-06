Αγνοείται 26χρονος δύτης στην Περαχώρα Λουτρακίου – Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό ενός 26χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, 6/11, στη θαλάσσια περιοχή Στέρνα, κοντά στη Λίμνη Βουλιαγμένης, στην Περαχώρα Λουτρακίου.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, για την αναζήτησή του έχουν κινητοποιηθεί στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και ιδιώτης δύτης.
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