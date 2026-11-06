«Λαθρομετανάστες» στον αέρα της ΕΡΤ – Όταν ο ρατσιστικός λόγος κανονικοποιείται από τη δημόσια τηλεόραση (Video)

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Νέο ερώτημα για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΡΤ διαχειρίζεται την ενημέρωση προκαλεί αυτή τη φορά η χρήση του όρου «λαθρομετανάστες» σε ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων των 12:00.

Το ρεπορτάζ αφορούσε την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης διακίνησης προσφύγων και μεταναστών στη Θεσπρωτία και τη Θεσσαλονίκη, υπόθεση για την οποία οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δέκα ατόμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα μέλη του κυκλώματος εκμεταλλεύονταν την ανάγκη και την ελπίδα ανθρώπων για ένα καλύτερο μέλλον, αποκομίζοντας συνολικά 750.000 ευρώ.

Ωστόσο, φαίνεται πως για κάποιους οι άνθρωποι που εκμεταλλεύονταν είναι απλώς «λαθρομετανάστες». Μόνο που δεν υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται, πρόσφυγες και μετανάστες, με δικαιώματα και αξιοπρέπεια, ανεξάρτητα από το καθεστώς εισόδου ή παραμονής τους σε μια χώρα. Η χρήση τέτοιων χαρακτηρισμών δεν είναι ούτε αθώα ούτε ουδέτερη. Αντίθετα, συμβάλλει στην κανονικοποίηση του ρατσιστικού λόγου και στην αναπαραγωγή στερεοτύπων. Και όταν μια τέτοια ορολογία ακούγεται από τον αέρα της δημόσιας τηλεόρασης, το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό.

Μετά την υπόθεση της προβολής του πρώην χρυσαυγίτη Παναγιώτη Ηλιόπουλου και τα απίθανα «μαργαριτάρια» με τον Μάο Τσετούνγκ, ακόμη ένα περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη λίστα των αστοχιών της ΕΡΤ. Και το ερώτημα που επανέρχεται είναι αν πρόκειται απλώς για μεμονωμένα λάθη ή για ένα ευρύτερο πρόβλημα.

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