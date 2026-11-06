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06.11.2026 11:41

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας ζωντανά στην ΕΡΤ

06.11.2026 11:41
marathonios

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Για μια ακόμη χρονιά η ΕΡΤ, θα μεταδώσει ζωντανά τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, την ερχόμενη Κυριακή 8 Νοεμβρίου από τις 08.30.

Στην περιγραφή της διοργάνωσης θα βρίσκονται ο Περικλής Μακρής και ο Χρήστος Σαράντος, και στο ρεπορτάζ η Κατερίνα Αναστασοπούλου και ο Γρηγόρης Τάτσης.

Στην κάλυψη του μαραθωνίου θα συμμετάσχουν η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2 Σπορ και το ΕΡΤ News τηλεοπτικά, και η ΕΡΑ Σπορ 101.8 ραδιοφωνικά, με απευθείας συνδέσεις.

Σε τρία σημεία κατά μήκος της διαδρομής θα βρίσκονται και τα ψυχαγωγικά ραδιόφωνα ΕΡΤ, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 και το Kosmos 93.6, μαζί με το Rhythm Section της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής, παίζοντας μουσικές μέσα από ειδικά βαν για τους δρομείς. Ειδικότερα:

Ραδιομέγαρο Αγίας Παρασκευής
Μουσική: Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ – Γιώργος Παπαχριστούδης (πιάνο – ενορχήστρωση), Δημήτρης Τσεκούρας (ηλεκτρονικό μπάσο), Νίκος Κασαβέτης (ντραμς), Δημήτρης Κουφογιώργος (κιθάρα), Αλέξανδρος Δεσποτίδης (ηλεκτρική κιθάρα), Νικόλ Πέππα (σαξόφωνο), Μάριος Μάλφας (κόρνο), Λεωνίδας Κολέλης (τρομπόνι) και Κυριακή Κετίκογλου (τρομπέτα)
Μουσικές επιλογές: Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 – Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Μεσογείων & Σλήμαν
Μουσικές επιλογές: Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 – Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Βάνα Δαφέρμου, Μικαέλα Θεοφίλου, Ελένη Γιαννοπούλου και Άντρη Βασιλειάδου

Μέγαρο Μουσικής
Μουσικές επιλογές: Kosmos 93.6 – Λιάνα Μαστάθη, Κωνσταντίνος Παντζόγλου, Λουκία Σούπουλη και Ρουμπίνη Σταγκουράκη

Μια ημέρα πριν την κλασσική διαδρομή, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, 165 εργαζόμενοι της ΕΡΤ θα τρέξουν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων. Το Kosmos 93.6 θα δώσει το παρών τόσο σε εκείνη τη διαδρομή όσο και στον Αγώνα Δρόμου Παιδιών 1.200 μέτρων και το 5 km Universities Night Run, με τους Κλαούντια Μάτολα και Πέτρο Αδάμ στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Σέκερη.

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