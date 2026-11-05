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05.11.2026 15:56

Ωμή παραδοχή Συρίγου για τυχόν επεισόδιο στο Αιγαίο: Mε το στόλο που έχουμε θα είναι δύσκολο να διώξουμε τους Tούρκους (Video)

05.11.2026 15:56
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Στη διατύπωση πρότασης του Γιάννη Μάζη καθηγητή ΕΚΠΑ, για άμεση κήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης καθώς και την για οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου «για να τελειώνει επιτέλους αυτή η ταλαιπωρία και από τη στιγμή που έχουμε τρεις παρακλήσεις από πλευράς Κύπρου», απάντησε ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και βουλευτής της ΝΔ.

«O χάρτης του ελληνικού χωροταξικού σχεδιασμού ακουμπάει πάνω στα όρια της κυπριακής ΑΟΖ, άρα κατευθείαν έχουμε συνάντηση των ελληνικών θαλασσίων ζωνών με τις κυπριακές.

Όμως εγώ ξέρω από τον ελληνικό στρατό, πως όταν δώσεις μια διαταγή πρέπει να είσαι σε θέση να την εφαρμόσεις. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, μιλάμε για ένα σημείο εξαιρετικά απομακρυσμένο από ακτές και λιμάνια ελληνικά, φανταστείτε είναι η μέση απόσταση ανάμεσα στα ελληνικά νησιά και στην Κύπρο, στο ανοιχτό πέλαγος και αυτή τη στιγμή με τον υπάρχοντα στόλο που έχουμε, εγώ θεωρώ ότι αν οι Τούρκοι πάνε και κάνουν άσκηση στην συγκεκριμένη περιοχή ή πάνε να κάνουν έρευνες, δεν θα μπορείς να τους διώξεις. Δεν έχει νόημα λοιπόν να υπογράψεις μια συμφωνία την οποία δεν θα μπορείς να εφαρμόσεις και ο άλλος θα σου την κάνει κόσκινο», είπε ο κ. Συρίγος πιστός στην ηττοπαθή γραμμή στα ελληνοτουρκικά που υιοθετεί τελευταία στις δημόσιες παρεμβάσεις του.

«Άρα λοιπόν όλα όσα ακούμε περί εξοπλισμών, περί ισχύος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι φρούδα. Δεν έχουν βάση», ήταν το εύλογο σχόλιο του καθηγητή Μάζη.

Δείτε από το 52ο λεπτό:

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 17:34
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