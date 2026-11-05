Παιδικά Χωριά SOS: Η εμπιστοσύνη στην κοινωνική προσφορά είναι ευθύνη όλων μας

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Τα Παιδικά Χωριά SOS υπογραμμίζουν τη σημασία της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της υπεύθυνης λειτουργίας κάθε φορέα που υπηρετεί την παιδική προστασία.

Τα πρόσφατα περιστατικά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κοινωνικής προσφοράς προκαλούν βαθιά λύπη και προβληματισμό. Πέρα από τις επιμέρους ευθύνες που οφείλουν να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, τέτοιες υποθέσεις κλονίζουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας απέναντι σε έναν ολόκληρο χώρο, στον οποίο καθημερινά άνθρωποι και οργανισμοί εργάζονται με συνέπεια για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας. Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, με περισσότερα από 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας και δράσης στην Ελλάδα, πιστεύουν ότι η κοινωνική προσφορά συνοδεύεται από μια αυτονόητη υποχρέωση: τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Κάθε οργανισμός οφείλει να αποδεικνύει καθημερινά ότι υπηρετεί την αποστολή του και διαχειρίζεται με υπευθυνότητα τους πόρους που του εμπιστεύονται οι πολίτες, οι δωρητές και οι συνεργάτες του.

Για τα Παιδικά Χωριά SOS, η προστασία των παιδιών βρίσκεται στον πυρήνα κάθε δραστηριότητας και απόφασης. Η αποστολή μας δεν περιορίζεται στην παροχή φροντίδας, αλλά περιλαμβάνει την πρόληψη, την προστασία και την ενδυνάμωση των παιδιών και των οικογενειών, με σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους. Για να υπηρετείται αυτή η αποστολή, απαιτούνται σαφείς διαδικασίες, υπεύθυνη οικονομική διαχείριση και ουσιαστικοί μηχανισμοί ελέγχου. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στις πράξεις ή τις παραλείψεις ορισμένων να ακυρώσουν την αξία της κοινωνικής προσφοράς ούτε να στερήσουν από τα παιδιά τη φροντίδα και τη στήριξη που δικαιούνται. Η κοινωνική αλληλεγγύη παραμένει απαραίτητη και η ανάγκη να μπορούμε να εμπιστευόμαστε τους οργανισμούς που υπηρετούν αυτόν τον σκοπό είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ.

Καλούμε τους πολίτες να ενημερώνονται, να αναζητούν στοιχεία και να επιλέγουν συνειδητά τους φορείς που επιθυμούν να υποστηρίξουν. Παράλληλα, καλούμε όλους τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κοινωνικής προσφοράς να αντιμετωπίζουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία όχι ως τυπικές υποχρεώσεις, αλλά ως θεμελιώδεις προϋποθέσεις της αποστολής τους. Γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται με πράξεις. Και κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με ασφάλεια, φροντίδα και προοπτική για το μέλλον.