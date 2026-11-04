Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

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Αύξηση 40% στις αιτήσεις συμμετοχής κατέγραψε το φθινόπωρο του 2026 το μάθημα «Humanities 10» του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, το οποίο ξεκινά με την «Οδύσσεια» του Ομήρου και έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο περιζήτητες εκπαιδευτικές επιλογές για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, 180 φοιτητές διεκδίκησαν φέτος μόλις 90 διαθέσιμες θέσεις. Γεγονός διόλου τυχαίο καθώς ήρθε μετά την τεράστια απήχηση που είχε η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Μάλιστα, το ίδιο το Harvard διοργάνωσε στις 13 Οκτωβρίου ειδική εκδήλωση με τίτλο «Odysseus Returns: Reflections on Christopher Nolan’s The Odyssey», στην οποία καθηγητές Κλασικών Σπουδών και κινηματογράφου συζήτησαν τη μεταφορά του αρχαίου έπους στη μεγάλη οθόνη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ερμηνευτικές επιλογές του σκηνοθέτη, στις αλλαγές που έκανε στην ομηρική αφήγηση και στη σύγχρονη ανάγνωση της προσωπικότητας του Οδυσσέα. Η κινηματογραφική επιστροφή του ήρωα, επομένως, δημιουργεί ένα ευρύτερο ενδιαφέρον γύρω από το έργο του Ομήρου, το οποίο εκδηλώνεται τόσο στις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και στα πανεπιστήμια.

Το Humanities 10, γνωστό και ως «Hum 10», απαιτεί από τους συμμετέχοντες να διαβάζουν ένα ολόκληρο βιβλίο κάθε εβδομάδα και να παραδίδουν τακτικές γραπτές εργασίες. Έχει ως αφετηρία την ομηρική «Οδύσσεια», ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μια διαδρομή σε σημαντικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και φιλοσοφίας. Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο Μονταίνιος, ο Σαίξπηρ, ο Σπινόζα, ο Τζέιμς Μπάλντουιν, ο Δάντης και ο Πλάτωνας. Οι φοιτητές μελετούν επίσης τον «Οδυσσέα» του Τζέιμς Τζόις, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την «Ιλιάδα» του Ομήρου.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, αρκετοί από τους φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση δήλωσαν ότι αναζητούν την ευκαιρία να διαβάσουν κλασικά έργα τα οποία πιθανότατα δεν θα επέλεγαν μόνοι τους.

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