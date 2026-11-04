Ανάλυση Reuters: Γιατί ηττήθηκε ο Τραμπ – Πώς το Δημοκρατικό κύμα άλλαξε τις πολιτικές ισορροπίες στις ΗΠΑ

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Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίχθηκαν σε μια οδυνηρή πολιτική δοκιμασία για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Δημοκρατικοί πέτυχαν ευρείας έκτασης νίκες, ανακτώντας τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις και έφερε σημαντικές ανατροπές ακόμη και σε πολιτείες που θεωρούνταν παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το Reuters, η έκταση της επικράτησης των Δημοκρατικών αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια σημαντικού μέρους του αμερικανικού εκλογικού σώματος απέναντι στην οικονομική πολιτική και τη συνολική διακυβέρνηση του Τραμπ. Η εκλογική αναμέτρηση λειτούργησε ουσιαστικά ως μια ευρύτερη αποτίμηση των πρώτων δύο ετών της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Το Δημοκρατικό κόμμα κατάφερε να επικρατήσει σε περιοχές όπου μέχρι πρότινος η εκλογική του παρουσία θεωρούνταν περιορισμένη. Σημαντικές νίκες καταγράφηκαν σε πολιτείες όπως το Τέξας και η Νότια Καρολίνα, ενώ οι επιδόσεις του στην υπόλοιπη χώρα επιβεβαίωσαν ότι η δυσαρέσκεια απέναντι στους Ρεπουμπλικανούς δεν περιορίστηκε στις παραδοσιακές εκλογικές περιφέρειες των Δημοκρατικών.

Η ακρίβεια, ο πόλεμος και η φθορά της πολιτικής επιρροής του Τραμπ

Ο σημαντικότερος παράγοντας που φαίνεται να εξηγεί την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών είναι η οικονομία και, ειδικότερα, η συνεχιζόμενη επιβάρυνση των αμερικανικών νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος ζωής.

Σύμφωνα με τα exit polls που επικαλείται το Reuters, σχεδόν εννέα στους δέκα ψηφοφόρους χαρακτήρισαν το κόστος διαβίωσης σημαντικό παράγοντα στην επιλογή τους. Παράλληλα, σχεδόν τα δύο τρίτα απέδωσαν στον ίδιο τον Τραμπ ευθύνη για τις υψηλές τιμές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κερδίσει τις εκλογές του 2024 υποσχόμενος να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση των πολιτών. Ωστόσο, η πολιτική των δασμών στα εισαγόμενα προϊόντα και οι επιπτώσεις της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, επιβάρυναν περαιτέρω την οικονομική αβεβαιότητα. Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η αύξηση των τιμών των καυσίμων, η οποία ενίσχυσε τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η γενικότερη απογοήτευση για την πορεία της χώρας. Περίπου τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων δήλωσαν θυμωμένοι ή δυσαρεστημένοι με την κατάσταση στις ΗΠΑ, ενώ η ανησυχία για τη διαφθορά και τη λειτουργία της κυβέρνησης ενίσχυσε το αρνητικό κλίμα.

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύει η ανάλυση είναι η αποδυνάμωση της εκλογικής συμμαχίας που είχε οδηγήσει τον Τραμπ στη νίκη το 2024. Οι Ρεπουμπλικανοί εμφάνισαν σημαντικές απώλειες στην υποστήριξή τους μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων, των Λατίνων και των Αφροαμερικανών ανδρών. Η μεταβολή αυτή περιόρισε τη δυνατότητα του προέδρου να διατηρήσει την ευρεία εκλογική απήχηση που είχε εξασφαλίσει στην προηγούμενη αναμέτρηση.

Οι κακές επιλογές του Τραμπ

Παράλληλα, οι προσωπικές επιλογές του Τραμπ για υποψηφίους αποδείχθηκαν προβληματικές. Αρκετοί υποψήφιοι που είχαν τη δική του υποστήριξη ηττήθηκαν, ακόμη και σε πολιτείες όπου οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούσαν ότι είχαν ισχυρό προβάδισμα.

Η νίκη των Δημοκρατικών, ωστόσο, συνοδεύεται και από σημαντικές ευθύνες. Η ανάκτηση του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου τούς δίνει τη δυνατότητα να ασκήσουν ισχυρότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο, να προωθήσουν έρευνες για την κυβέρνηση και να δυσκολέψουν την υλοποίηση της προεδρικής ατζέντας.

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