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04.11.2026 10:57

Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στη «λαβωμένη» Ρεάλ για τον Παναθηναϊκό

04.11.2026 10:57
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Στη «Movistar Arena» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, «δοκιμάζεται» απόψε (21:15, NovaSports Prime) ο Παναθηναϊκός για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός θα ψάχνει τρόπο να σταματήσει τον φρενήρη ρυθμό της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει καλέσει τους παίκτες του να ξεχάσουν ό,τι ήξεραν και να παίξουν ένα διαφορετικό παιχνίδι, αυτή τη φορά για να φύγουν με το «διπλό» από την Ισπανία.

Το παιχνίδι με πολλές επαφές, η σκληρή και επιθετική άμυνα των «πρασίνων» δίνουν υψηλές πιθανότητες στον Παναθηναϊκό να καταφέρει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές που ήταν μόλις η 2η στη Euroleague (7-2), αλλά και μετά την ήττα από τον Άρη στην Greek Basketball League. Επιθετικά, ο Παναθηναϊκός διαθέτει πολλές λύσεις, σε όλες τις θέσεις, την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης θα παραταχθεί με πολλές απουσίες.

Εκτός για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει ρεκόρ 6-3, βρίσκονται οι Τεό Μαλεντόν, Μίκαελ Γιάντουνεν, Γκάμπριελ Ντεκ, Ουσμάν Γκαρούμπα και ο Φακούντο Καμπάτσο. Ο τελευταίος αντιμετωπίζει μυικό τραυματισμό, υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με τον Μαρτίνεθ να δηλώνει πως δεν θ’ αγωνιστεί απέναντι στον Παναθηναϊκό.

«Δεν υπολογίζουμε στις υπηρεσίες του αύριο. Έχει έναν μυϊκό τραυματισμό και ακόμη δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψει», είπε συγκεκριμένα για τον βραχύσωμο Αργεντινό πόιντο γκαρντ, Φακούντο Καμπάτσο, ο προπονητής της «βασίλισσας», Πέδρο Μαρτίνεθ. Το ευχάριστο για τον Μαρτίνεθ είναι πως στην αγωνιστική δράση επιστρέφει ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ.

Η «βασίλισσα» έχει υψηλό κίνητρο για τη νίκη απέναντι στους «πράσινους», οι οποίοι βρίσκονται στο «ρετιρέ», μαζί με τον Ολυμπιακό, με ρεκόρ 7-2. Αν οι Μαδριλένοι δυσαρεστήσουν τους παίκτες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, θα «πιάσουν» τον Παναθηναϊκό, στον βαθμολογικό πίνακα, καθώς μετρούν 6 νίκες – 3 ήττες, στις εννέα πρώτες αγωνιστικές.

Με 13 παίκτες ταξίδεψαν για τη Μαδρίτη οι «πράσινοι», καθώς στην αποστολή βρίσκεται ο αρχηγός τους, Κώστας Σλούκας. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς δεν υπολογίζει στην παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ενώ εκτός παραμένει και ο Λευτέρης Μαντζούκας.

Σε μία στατιστική ανάλυση, η Ρεάλ Μαδρίτης υπερτερεί ως προς την παραγωγικότητα κατά 11,6 περισσότερους πόντους μέσο όρο από τον Παναθηναϊκό. Οι Μαδριλένοι σημειώνουν 96,2 πόντους μέσο όρο, ενώ οι «πράσινοι» πετυχαίνουν 84,6 πόντους μέσο όρο. Όμως, το δυνατό σημείο του Παναθηναϊκού δεν είναι άλλο από την άμυνά του, καθώς δέχεται 13 λιγότερους πόντους μέσο όρο από τη «βασίλισσα». Ο Παναθηναϊκός δέχεται 75 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα στις πρώτες εννέα αγωνιστικές, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης δέχεται 88 πόντους μέσο όρο.

Το χαμηλό ποσοστό ευστοχίας στις βολές (73,4%) θα πρέπει ν’ απασχολήσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού, την ώρα οι Μαδριλένοι ευστοχούν κατά 84,4% από τη γραμμή του φάου. Επιπρόσθετα, οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ σουτάρουν κατά 5,9% πιο εύστοχα από αυτούς του «Ζοτς» έξω από τα 6.75.

Τον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός θα διευθύνουν οι διαιτητές Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία) και Τομά Μπισουέλ (Γαλλία).

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