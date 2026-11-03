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03.11.2026 21:54

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο»

03.11.2026 21:54
kae-olympiakos

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Νέα ανακοίνωση με αποδέκτη την ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενημερώνοντας για τις πειθαρχικές εξελίξεις που αφορούν τη μεταξύ τους αντιπαράθεση σε επίπεδο EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν ότι οι «πράσινοι» τιμωρήθηκαν με πρόστιμο από τον Πειθαρχικό Δικαστή της διοργάνωσης, εξαιτίας πανό και υβριστικών συνθημάτων που αναρτήθηκαν και ακούστηκαν στην αναμέτρηση της 22ας Οκτωβρίου.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι, έπειτα από δική τους καταγγελία, βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για αναδημοσίευση σχετικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους της για τις ακόλουθες εξελίξεις:

Στις 29/10 η ΚΑΕ ΠΑΟ τιμωρήθηκε από τον Πειθαρχικό Δικαστή Euroleague με πρόστιμο, για πανό και υβριστικά συνθήματα των φιλάθλων της στις 22/10, τα οποία όλως συκοφαντικά επιχειρούσαν να εμπλέξουν την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και τον προπονητή της Γ. Μπαρτζώκα στην υπό διερεύνηση δικαστική υπόθεση περί χειραγώγησης αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Παράλληλα, έχει κινηθεί, με καταγγελία της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία κατά του σημερινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟ Δ. Γιαννακόπουλου για την αναδημοσίευση στο Instagram των παραπάνω έκνομων συμπεριφορών των φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟ».

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