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03.11.2026 12:50

Το έριξε στο… αλκοόλ εν ώρα αγώνα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς: Έπεσε πάνω σε θεατή, του πήρε το κρασί και ήπιε μια γουλιά (video)

03.11.2026 12:50
lebron-james

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Στη Δύση της καριέρας του ο Λεμπρόν Τζέιμς φαίνεται πως διασκεδάζει όσο μπορεί την κάθε ημέρα του στον μαγικό κόσμο του NBA.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Φιλαδέλφεια Σίξερς με τους Σικάγο Μπουλς (126-107 η Φιλαδέλφεια) ο σπουδαίος φόργουορντ έκλεψε την παράσταση με μία του κίνηση.

Στη προσπάθεια να σώσει μια χαμένη μπαλιά, βρέθηκε στις… κερκίδες και πάνω σε έναν θεατή που πήγαινε προς τη θέση του. Ο θεατής κρατούσε ένα πλαστικό ποτήρι στο οποίο είχε βάλει κρασί.

Τότε ο Λεμπρόν έκανε την κίνηση που… ξάφνιασε. Άρπαξε το ποτήρι από τον θεατή και… δοκίμασε λίγο από το κρασί του και στη συνέχεια έφυγε… σφαίρα για την άμυνα.

Δείτε το βίντεο:

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