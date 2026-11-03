Έφυγε για Μαϊάμι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

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Χωρίς τιμές και δόξες έφυγε από την Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας η παραιτηθείσα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μετά από μια… θυελλώδη παρουσία σχεδόν ενός έτους στη χώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε δώσει στην Γκιλφόιλ περιθώριο ως το τέλος Οκτωβρίου να αποχωρήσει από το Jefferson House, την κατοικία του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Γκιλφόιλ πέταξε για Μαϊάμι με εμπορική πτήση, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι θα μείνει εκεί.

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