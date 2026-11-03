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03.11.2026 10:04

Η Καρυστιανού για τις φήμες ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές: «Πολύ κακές γλώσσες»

03.11.2026 10:04
KARYSTIANOU NEW

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Κατηγορηματικά διέψευσε η Μαρία Καρυστιανού τα σενάρια που θέλουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να μην κατεβαίνει τελικά στις επόμενες εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα της προετοιμάζεται για την εκλογική αναμέτρηση και φιλοδοξεί να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών «με αξιώσεις».

Μιλώντας στο Kontra χθες βράδυ, η πρόεδρος του κινήματος έκανε λόγο για «πολύ κακές γλώσσες», υποστηρίζοντας ότι οι υποψηφιότητες συμπληρώνονται σταδιακά και ότι θα υπάρχουν ψηφοδέλτια σε ολόκληρη τη χώρα.

«Πολύ κακές γλώσσες. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.

Μπορεί αυτό να θέλουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και θα κατέβει στις εκλογές και ακριβώς επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα, τα στελέχη μας και τις υποψηφιότητες που συμπληρώνονται σιγά σιγά, κατεβαίνουμε με αξιώσεις».

Για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων πρόσθεσε: «Θα έχουμε υποψηφιότητες σε όλη την Ελλάδα. Δουλεύονται ακόμα οι υποψηφιότητες».

Τι είπε για τον Πάνο Καμμένο και τις πιθανές συνεργασίες

Σε ερώτηση για τον Πάνο Καμμένο, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στις εκλογές εφόσον προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος ο Αντώνης Σαμαράς, και το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε:

«Ακούγονται πολλά σενάρια. Μας έχουν βάλει κατά καιρούς να συνεργαζόμαστε με πολύ κόσμο. Εμείς εμμένουμε ότι δεν συνεργαζόμαστε με εν ενεργεία πολιτικούς».

Σε νέα ερώτηση για τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλο κόμμα, υποστήριξε: «Υπάρχει κάποιος που μπορεί να δεχθεί τις προτάσεις μας; Ό,τι και να πουν τώρα, οι πράξεις έχουν δείξει ότι δεν ενδιαφέρονται ούτε να καταργήσουν το άρθρο 86, ούτε το ακαταδίωκτο, ούτε να βρεθούν σε θέση λογοδοσίας».

Η κ. Καρυστιανού απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, όταν ρωτήθηκε για τη δημιουργία ενός κοινού πολιτικού μετώπου που θα μπορούσε να αποτελέσει αντίπαλο δέος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Τυχαίνει και μου μιλάτε για μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Αν είναι δυνατόν. Σε καμία περίπτωση».

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