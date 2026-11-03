ΕΡΤ για Ηλιόπουλο: Απαράδεκτη η αβλεψία μας – Προχωρήσαμε στην επιβολή κυρώσεων

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Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΡΤ σχετικά με την επιλογή της να φιλοξενήσει σε ενημερωτική της εκπομπή τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο, πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Πρόσωπο που παρουσιάστηκε στους τηλεθεατές ως θύμα της «αμαρτωλής ΜΚΟ» Παιδική Χαρά είναι ο ίδιος άνθρωπος που υπήρξε βουλευτής της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, ενώ είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα και για τα τατουάζ του με ναζιστικά σύμβολα.

Η ΕΡΤ σε ανακοίνωσή της χαραχτηρίζει αβλεψία τη χθεσινή εμφάνιση του Ηλιόπουλου στο κανάλι της ενώ συμπληρώνει ότι έχουν επιβληθεί οι απαραίτητες κυρώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΡΤ έχει ως εξής:

Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα:

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο.

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