Citroën ë-C5 Aircross: Ποια έκδοση προσφέρει έως 680 χλμ. με μία φόρτιση

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Το ηλεκτρικό οικογενειακό SUV της Citroën έχει μια έκδοση που αξίζει να προσέξει όποιος ταξιδεύει συχνά.

Στον ελληνικό τιμοκατάλογο του Citroën ë-C5 Aircross, δύο αυτοκίνητα με το ίδιο σήμα Plus μπορούν να έχουν διαφορά 160 χλμ. στην αυτονομία. Και δύο εκδόσεις που απέχουν 3.100€ μεταξύ τους μπορούν να έχουν ακριβώς την ίδια μπαταρία. Για όποιον εξετάζει το γαλλικό SUV ως το βασικό αυτοκίνητο της οικογένειας, έχει επομένως σημασία με ποια σειρά θα κάνει τις επιλογές του. Πρώτα αποφασίζει πόση αυτονομία χρειάζεται και έπειτα ποιο επίπεδο εξοπλισμού τον καλύπτει.

Η Citroën χρησιμοποιεί τις ονομασίες Comfort Range και Long Range για τις δύο επιλογές μπαταρίας. Η πρώτη φτάνει έως τα 520 χλμ. με μία φόρτιση, ενώ η δεύτερη ανεβάζει την αυτονομία έως τα 680 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη μέση της γκάμας, αφού ήδη από την έκδοση Plus ο αγοραστής έχει πρόσβαση στη μεγαλύτερη μπαταρία που προσφέρει το ë-C5 Aircross.

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