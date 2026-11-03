Ματίνα Παγώνη στο topontiki.gr για τη γρίπη: «Έρχονται δύσκολοι μήνες – Χαμηλή η εμβολιαστική κάλυψη»

Takeaways by to pontiki AI Η φετινή περίοδος γρίπης ξεκίνησε νωρίτερα από το αναμενόμενο, προκαλώντας ήδη εισαγωγές στα νοσοκομεία και σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Οι ειδικοί εκφράζουν προβληματισμό για τη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, η οποία αποδίδεται εν μέρει στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Προβλέπεται δύσκολο τετράμηνο με κορύφωση των κρουσμάτων από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο, με ιδιαίτερη ανησυχία για τη διασπορά σε ευπαθείς ομάδες.

Η ιατρική κοινότητα συστήνει τον άμεσο εμβολιασμό των ομάδων υψηλού κινδύνου, καθώς απαιτούνται δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη αντισωμάτων από τον οργανισμό.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, υπάρχει επάρκεια αντιγριπικών εμβολίων στα φαρμακεία, τα οποία χορηγούνται με τη χρήση ΑΜΚΑ χωρίς απαραίτητη ιατρική συνταγή.

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Με το βλέμμα στραμμένο στους επόμενους μήνες είναι η ιατρική κοινότητα, καθώς η γρίπη φέτος ήρθε νωρίτερα ωστόσο η εμβολιαστική κάλυψη της χώρας, δεν φαίνεται να προχωράει με τους ρυθμούς, που επιθυμούν οι λειτουργοί του Ιπποκράτη.

Ήδη τα νοσοκομεία και οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας έχουν δεχτεί αρκετά κρούσματα. Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ που αφορά την τελευταία εβδομάδα (19 έως 25 Οκτωβρίου), καταγράφηκαν 39 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία, έναντι 52 την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, καταγράφηκαν έξι νέα σοβαρά περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και κανένας νέος θάνατος. Εντύπωση ακόμα προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων στις ηλικιακές ομάδες 0-4 ετών, 5-14 και άνω των 65 ετών.

Για τον προβληματισμό των ειδικών για τη γρίπη μιλάει στο topontiki.gr η Ματίνα Παγώνη, Συντονίστρια της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», προβλέποντας ότι έχουμε μπροστά μας τέσσερις πολύ δύσκολους μήνες, με την κορύφωση των κρουσμάτων να αναμένεται από τον Δεκέμβριο έως και τον Φεβρουάριο.

«Δυστυχώς η εμβολιαστική κάλυψη της κοινότητας δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε να είναι και αυτό επειδή φέτος η γρίπη Α Η1Ν1 που είναι η κυρίαρχη, ήρθε 15 -20 ημέρες νωρίτερα. Επιπλέον λόγο του καλού καιρού δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Ένας ακόμα παράγοντας που μας προβληματίζει είναι η παραλλαγή G155E που σαρώνει στην Αμερική, εδώ και ένα μήνα και «χτυπάει» κυρίως τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένος με χρόνιες παθήσεις και φυσικά όλες τις ευπαθείς ομάδες. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι ομάδες υψηλού κινδύνου, με υποκείμενα νοσήματα να εμβολιαστούν το συντομότερο. Μην ξεχνάτε ότι για να δράσουν τα αντιγριπικά εμβόλια και να αναπτύξει αντισώματα ο οργανισμός μας, απαιτούνται δυο βδομάδες. Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», είπε στο topontiki.gr η Ματίνα Παγώνη, και συμπλήρωσε κάνοντας την πρόβλεψη: «Μας περιμένουν δύσκολοι μήνες από τον Δεκέμβρη μέχρι τέλος Φεβρουαρίου που θα είναι η κορύφωση των κρουσμάτων της γρίπης. Θεωρώ ότι και φέτος αυτούς τους 2-3 μήνες θα υποφέρουμε», τόνισε η Παθολόγος.

Αναφορικά με την παραλλαγή G155E του ιού της γρίπης, η κυρία Παγώνη επισημαίνει ότι δεν έχει σοβαρή συμπτωματολογία, ωστόσο το γεγονός ότι προσβάλλει τα παιδιά και τους ηλικιωμένους δημιουργεί μεγάλη ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα: « Τα παιδιά πάνε στο σχολείο και κολλάνε και στη συνέχεια επιστρέφοντας στο σπίτι μεταδίδουν στους παππούδες και τις γιαγιάδες, με μεγάλη ταχύτητα οποιαδήποτε ίωση μεταξύ αυτών και τη γρίπη. Για να σπάσει αυτός ο φαύλο κύκλος, που δημιουργείται θα πρέπει να εμβολιαστούν. Ας κάνουν έστω το απλό εάν όχι το ενισχυμένο, γιατί η γρίπη προκαλεί σοβαρές πνευμονίες που οδηγούν στην εντατική».

Για τους αντιεμβολιαστές στις ΗΠΑ και όχι μόνο

Αναφορικά με την αντιεμβολιαστική πολιτική στις ΗΠΑ που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια επι κυβέρνησης Τραμπ και έχει επηρεάσει πολίτες από πολλές άλλες χώρες, η κυρία Παγώνη ξεκαθαρίζει: «Η ιατρική επιστημονική κοινότητα απαντάει με μελέτες και δεδομένα. Από εκεί και πέρα ας πάρει ο κάθε ένας την ευθύνη που του αναλογεί. Οι γιατροί δεν μπαίνουν σε καμία αντιπαράθεση με τους αντιεμβολιαστές. Υπάρχουν οι μελέτες, υπάρχουν τα δεδομένα. Το επικαιροποιημένο εμβόλιο της γρίπης κάθε χρόνο σώζει εκατομμύρια ανθρώπους από τη βαριά νόσηση, την νοσηλεία στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και φυσικά από το θάνατο».

Συμπτώματα της Γρίπης

Η γρίπη ξεχωρίζει από το κοινό κρυολόγημα λόγω της ξαφνικής της έναρξης:

Ξαφνικός, συχνά υψηλός πυρετός

Έντονη κόπωση και αίσθημα εξάντλησης

Μυϊκοί πόνοι και πόνοι στις αρθρώσεις

Πονοκέφαλος και ρίγη

Ξηρός, επίμονος βήχας, φαρυγγαλγία και ρινική καταρροή

Αντιμετώπιση

Σε ήπιες περιπτώσεις συνιστάται ξεκούραση, λήψη άφθονων υγρών, απομόνωση στο σπίτι και χρήση παρακεταμόλης για τον πυρετό/πονόπονο.

Δεν χρειάζονται αντιβιοτικά (καθώς πρόκειται για ιό), ενώ σε ειδικές περιπτώσεις ή σε άτομα υψηλού κινδύνου μπορεί να χορηγηθεί ειδική αντιετωπική αγωγή (όπως οσελταμιβίρη / Tamiflu) κατόπιν ιατρικής συμβουλής

ΕΟΔΥ: Ποιες ομάδες πρέπει να εμβολιαστούν

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται ιδιαίτερα στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές.

Κατά προτεραιότητα πρέπει να εμβολιαστούν:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

Βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών

Ενήλικες και παιδιά με χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιακά, σακχαρώδης διαβήτης, νεφροπάθειες, ανοσοκαταστολή κ.ά.)

Έγκυες (σε οποιαδήποτε εβδομάδα κύησης), λεχώνες και θηλάζουσες

Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία

Φροντιστές και άτομα που ζουν με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα με υποκείμενα νοσήματα

Υγειονομικό προσωπικό και εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

Διαμένοντες και εργαζόμενοι σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, κλειστές δομές και κέντρα φιλοξενίας

Επαγγελματίες σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους (κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι κ.ά.).

Έχουμε επάρκεια από αντιγριπικά εμβόλια

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας από την έναρξη της εμβολιαστικής περιόδου, στις 2 Οκτωβρίου, έχουν χορηγηθεί περίπου 500.000 δόσεις αντιγριπικού εμβολίου, εκ των οποίων οι 350.000 χωρίς ιατρική συνταγή. Περισσότερο από το 90% των αντιγριπικών εμβολίων χορηγείται στα φαρμακεία υπάρχει επάρκεια εμβολίων.

Συνολικά, για τη φετινή περίοδο έχουν εισαχθεί στη χώρα 3,64 εκατομμύρια δόσεις, με το μεγαλύτερο μέρος τους να έχει ήδη διατεθεί στα φαρμακεία.

Σημειώνεται ότι το συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί στα φαρμακεία με τη χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς να απαιτείται συνταγογράφηση, τόσο σε ασφαλισμένους όσο και σε ανασφάλιστους. Αντίθετα, για το ενισχυμένο εμβόλιο, που αφορά συγκεκριμένες ομάδες ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών, απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για τον covid-19 η κυρία Παγώνη ανέφερε ότι δεν χρειάζεται πανικός: «Είχαμε και αρκετά περιστατικά και αρκετές εισαγωγές την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα κάπως έχουν ομαλοποιηθεί», είπε και συμπλήρωσε ότι και σε αυτή την περίπτωση ισχύει ότι το ίδιο με τη γρίπη και τις ευπαθείς ομάδες: «Οι ομάδες υψηλού κινδύνου καλά θα κάνουν να εμβολιαστούν για το θέμα του covid».

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