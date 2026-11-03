Οργή από τη μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη: «Το δικαστήριο αρνήθηκε αναβολή, η πρόεδρος είπε ότι δεν είναι απαραίτητη η παρουσία μου»

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Την έντονη οργή και αγανάκτηση της μητέρας Έμμας Καρυωτάκη προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να μην κάνει δεκτό το αίτημα αναβολής της εκδίκασης της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχαίου που στοίχισε τη ζωή στην 21χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη το 2022.

Όπως καταγγέλλει η Κέλλυ Καμπάκη, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρότι η ίδια και ο πατέρας της Έμμας αδυνατούν να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναβολής της δίκης σε δεύτερο βαθμό, αποφασίζοντας τη διακοπή της διαδικασίας μέχρι αύριο, Τετάρτη, στις 9:30 το πρωί.

Η μητέρα της 21χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτη στον δρόμο τον Νοέμβριο του 2022, ξεσπά κατά της Δικαιοσύνης, αναφέροντας πως η πρόεδρος του δικαστηρίου έκρινε ότι η παρουσία της δεν είναι απαραίτητη.

«Εγώ, η μάνα της Έμμας, εγώ η φωνή του δολοφονημένου μου παιδιού, δεν είμαι απαραίτητη να παρευρεθώ», γράφει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Σήμερα ήταν το εφετείο του δολοφόνου , παράνομα στη χώρα οδηγού που οδηγούσε ενώ δεν είχε δίπλωμα ένα φτιαγμένο αυτοκίνητο με πάνω από 100 χλμ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης , έχασε τον έλεγχο , μπήκε στο αντίθετο ρεύμα παρέσυρε την Εμμα και στην προσπάθεια να διαφύγει τη χτύπησε 2η φορά ενώ ήταν αιμόφυρτη στο οδόστρωμα και την εγκατέλειψε!

ΣΗΜΕΡΑ ζητήσαμε αναβολή καθώς η μετάβαση μου στη Θεσσαλονίκη είναι αδύνατη και η δικαιοσύνη έλαμψε για άλλη μια φορά !!!

Η πρόεδρος ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ !!!γιατί λέει εγώ …

εγώ η μάνα της Εμμας ..

εγώ η φωνή του δολοφονημένου μου παιδιού

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 😳😳

να παρευρεθώ και έδωσε διακοπή για αύριο το πρωί στις 9.30 να ξεκινήσει χωρίς την παρουσία μου και χωρίς την παρουσία του πατέρα της Εμμας καθώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε αύριο Θεσσαλονίκη !!!!

Τι σκατα πίνετε ;;

Γαμω τη δικαιοσύνη σας !!!!!

Δε φτάνει η ταλαιπωρία που μας έχετε υποβάλει τόσα χρόνια , δεν φτάνει ο πόνος μας , δε φτάνει η ισόβια καταδίκη μας .. έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τη δικαιοσύνη!!! Απέναντι μας και αυτή … υπέρ του θύτη !!!

Θα ευχηθώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να βρεθείτε στη θέση μας !!!»

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα το 2023 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 30χρονο οδηγό του αυτοκινήτου και του επέβαλε ποινή κάθειρξης 16 ετών και 6 μηνών, χωρίς την αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού.

Σε ότι αφορά την 23χρονη συνοδηγό του οχήματος, το δικαστήριο τον Μάρτιο του 2026 την έκρινε ένοχη για υπόθαλψη και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Η 23χρονη είχε απαλλαγεί βάσει βουλεύματος από την κατηγορία της συνέργειας και είχε καταθέσει μόνο ως μάρτυρας στη δίκη το 2023 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

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