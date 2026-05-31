Το συγκινητικό «αντίο» από τη μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη στον άνθρωπο που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της: «Μια γνωστή ψυχή θα σε περιμένει»

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησε η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη, Κέλλυ Καμπάκη, έναν από τους ανθρώπους που είχαν λάβει μόσχευμα από την αδικοχαμένη κόρη της.

«Θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στα social media η μητέρα της Έμμας.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Κέλλυς Καμπάκη:

«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου…

Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του, μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό… τον έκανε οικογένεια!

Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη… εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει..

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένεια του, στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του!»

Πρόκειται για άνδρα στον οποίο είχε μεταμοσχευθεί το ήπαρ της νεαρής Χανιώτισσας, που είχε χάσει τη ζωή της στο μοιραίο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Ο λήπτης έφυγε από τη ζωή τρία χρόνια μετά τη μεταμόσχευση.

