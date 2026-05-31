search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 18:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 15:54

Το συγκινητικό «αντίο» από τη μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη στον άνθρωπο που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της: «Μια γνωστή ψυχή θα σε περιμένει»

31.05.2026 15:54
21XRONH_EMMA

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησε η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη, Κέλλυ Καμπάκη, έναν από τους ανθρώπους που είχαν λάβει μόσχευμα από την αδικοχαμένη κόρη της.

«Θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στα social media η μητέρα της Έμμας.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Κέλλυς Καμπάκη:

«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου…

Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του, μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό… τον έκανε οικογένεια!

Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη… εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει..

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένεια του, στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του!»

Πρόκειται για άνδρα στον οποίο είχε μεταμοσχευθεί το ήπαρ της νεαρής Χανιώτισσας, που είχε χάσει τη ζωή της στο μοιραίο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Ο λήπτης έφυγε από τη ζωή τρία χρόνια μετά τη μεταμόσχευση.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στη Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα – Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί 46χρονος πατέρας και 20χρονος γιος σε τροχαίο με μηχανή

Phishing: «Καμπανάκι» της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για ηλεκτρονικό μήνυμα-απάτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia_kordela
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνδρα: Αίσιο τέλος με τον άνδρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει – Τον έπεισε διαπραγματευτής να κατέβει από την ταράτσα

antetokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μάγεψε» και στο ποδόσφαιρο ο «Greek Freak» (Video)

kanye-west
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Τουρκία φιλοξένησε τον φιλοναζί Κάνιε Γουέστ και… γέμισε με 118.000 κόσμο το στάδιο Ατατούρκ (video)

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Χτίζουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήνουμε τους λαϊκιστές να εξευτελίζονται»

antetokoumpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Υπήρχαν μέρες που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να φάμε εμείς» – «Έχω κουραστεί με τα κομπλιμέντα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 18:09
astynomia_kordela
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνδρα: Αίσιο τέλος με τον άνδρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει – Τον έπεισε διαπραγματευτής να κατέβει από την ταράτσα

antetokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μάγεψε» και στο ποδόσφαιρο ο «Greek Freak» (Video)

kanye-west
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Τουρκία φιλοξένησε τον φιλοναζί Κάνιε Γουέστ και… γέμισε με 118.000 κόσμο το στάδιο Ατατούρκ (video)

1 / 3