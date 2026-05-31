Phishing: «Καμπανάκι» της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για ηλεκτρονικό μήνυμα-απάτη

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας εφιστά την προσοχή και ενημερώνει τους πολίτες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing emails), τα οποία επιχειρούν να εκμεταλλευθούν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και ευρωπαϊκών φορέων κυβερνοασφάλειας με σκοπό την εξαπάτηση των αποδεκτών.

Τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτελούν κραυγαλέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης. Οι αποστολείς προκειμένου να προσδώσουν επίφαση νομιμότητας και αξιοπιστίας εμφανίζονται να αποστέλλουν τα μηνύματα από διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τύπου Gmail, ενώ επιχειρείται να παρουσιαστεί ως αποστολέας και υπογράφων ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επισημαίνεται το προφανές:

• Ουδείς ανώτατος κρατικός λειτουργός, και ιδίως ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν αποστέλλει προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα προς πολίτες από διευθύνσεις δωρεάν υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το Gmail.

• Οι ελληνικές αρχές δεν επικοινωνούν με πολίτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να τους ενημερώσουν ότι δήθεν εμπλέκονται σε ποινικές υποθέσεις & κυρίως ότι πρόκειται να συλληφθούν.

• Δεν προβλέπεται διαδικασία κατά την οποία πολίτης λαμβάνει προειδοποιητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι «θα συλληφθεί εντός 24 ωρών» εάν δεν απαντήσει σε συγκεκριμένο email.

• Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας δεν αποστέλλει μηνύματα με τα οποία ζητεί από πολίτες να απολογηθούν, να παράσχουν εξηγήσεις για ποινικά αδικήματα ή να αποστείλουν προσωπικά στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώνεται με έμφαση: Οι κυβερνοεγκληματίες αξιοποιούν ολοένα και πιο αληθοφανείς μεθόδους εξαπάτησης, αντιγράφοντας ονόματα φορέων, λογότυπα, υπογραφές και επίσημη ορολογία. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες θα πρέπει να παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε κάθε μήνυμα που δημιουργεί αίσθημα φόβου, επείγοντος ή απειλής.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας συνιστά στους πολίτες:

• Να μην απαντούν σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Να μην ανοίγουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία που περιλαμβάνονται σε ύποπτα μηνύματα.

• Να ελέγχουν προσεκτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα και να αντιμετωπίζουν με καχυποψία μηνύματα που προέρχονται από μη επίσημους λογαριασμούς.

• Να μην κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα, στοιχεία ταυτοποίησης, τραπεζικούς κωδικούς ή κωδικούς πρόσβασης κατόπιν αιτήματος μέσω email.

• Να διαγράφουν τα ύποπτα μηνύματα και να τα αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές όταν κρίνεται απαραίτητο.

• Να διατηρούν ενημερωμένα τα λειτουργικά συστήματα και τα λογισμικά ασφαλείας των συσκευών τους.

• Να παραμένουν διαρκώς υποψιασμένοι και να επαληθεύουν οποιαδήποτε έκτακτη ή ασυνήθιστη ειδοποίηση μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας των αρμόδιων φορέων.

Η προστασία από επιθέσεις phishing ξεκινά από την ενημέρωση, την επαγρύπνηση και την επιβεβαίωση της γνησιότητας κάθε επικοινωνίας πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.

