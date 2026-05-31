search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 15:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 15:31

Λίβανος: Η Γαλλία ζητά επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

31.05.2026 15:31
israeli-soldiers

Η Γαλλία ζήτησε επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ, στον νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής δηιπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Ζήτησα επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, διότι, αν και αναγνωρίζουμε στο Ισραήλ, όπως και σε κάθε χώρα, το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, της άμυνας απέναντι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ (…) τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και την (ισραηλινή) κατοχή όλο και πιο βαθιά στο λιβανικό έδαφος», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

«Εδώ πρόκειται για ένα σημαντικό σφάλμα του Ισραήλ διότι (…) αυτή η προέλαση στο λιβανικό έδαφος δεν έρχεται μόνο σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις του Ισραήλ, αφού από τις 17 Απριλίου έχουμε εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά και με το διεθνές δίκαιο», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Ένας νεκρός και πάνω από 200 τραυματίες στα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν – 780 συλλήψεις (Video)

Ρίχνουν μαζικά «άκυρο» στον Τραμπ οι καλλιτέχνες για τα 250 χρόνια του αμερικανικού κράτους – Οι απειλές και η σύγκριση με τον Έλβις

Αυστραλία: Αστυνομικοί ξυλοκόπησαν άγρια και ψέκασαν με σπρέι πιπεριού γυναίκα με σχιζοφρένεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα – Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι

israeli-soldiers
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Γαλλία ζητά επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρία Καρυστιανού: Το γεύμα στο κέντρο της Αθήνας – Οι συνεργάτες της και οι δημοσκοπήσεις (Photos)

paris saint geramain (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένας νεκρός και πάνω από 200 τραυματίες στα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν – 780 συλλήψεις (Video)

trump mobile 2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρίχνουν μαζικά «άκυρο» στον Τραμπ οι καλλιτέχνες για τα 250 χρόνια του αμερικανικού κράτους – Οι απειλές και η σύγκριση με τον Έλβις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 15:36
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα – Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι

israeli-soldiers
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Γαλλία ζητά επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρία Καρυστιανού: Το γεύμα στο κέντρο της Αθήνας – Οι συνεργάτες της και οι δημοσκοπήσεις (Photos)

1 / 3