Ρίχνουν μαζικά «άκυρο» στον Τραμπ οι καλλιτέχνες για τα 250 χρόνια του αμερικανικού κράτους – Οι απειλές και η σύγκριση με τον Έλβις

Σε πολιτικό και καλλιτεχνικό «φιάσκο» εξελίσσονται οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του αμερικανικού κράτους στον Λευκό Οίκο, που είναι προγραμματισμένες για το διάστημα 25 Ιουνίου -10 Ιουλίου στην Ουάσιγκτον.

Μια σειρά από καλλιτέχνες ακυρώνουν τη συμμετοχή τους στους εορτασμούς, κάνοντας λόγο για πολιτική εκμετάλλευση της γιορτής που θα έπρεπε να ενώνει τον λαό, αντί να διχάζει, με τον Τραμπ να δηλώνει πως εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει τη σειρά συναυλιών για τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία.

Τραμπ: Προσελκύω μεγαλύτερο κοινό από τον Έλβις και μάλιστα χωρίς κιθάρα

Στη θέση των συναυλιών, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σκοπεύει να εκφωνήσει μια ομιλία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, χθες Σάββατο, ο Τραμπ ανέφερε ότι αντί για συναυλίες, εξετάζει το ενδεχόμενο να εκφωνήσει μια ομιλία και να οργανώσει μια συγκέντρωση.

Αποκάλεσε μάλιστα τον εαυτό του «τη νούμερο ένα Ατραξιόν οπουδήποτε στον κόσμο, τον άνθρωπο που προσελκύει πολύ μεγαλύτερο κοινό από τον Έλβις στην ακμή του και μάλιστα χωρίς κιθάρα».

