Γαλλία: Ένας νεκρός και πάνω από 200 τραυματίες στα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν – 780 συλλήψεις (Video)

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου (30/5) στο Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας, ύστερα από την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, οδηγώντας σε τουλάχιστον έναν νεκρό μέχρι στιγμής, εκατοντάδες τραυματισμούς και συλλήψεις και εκτεταμένες ζημιές.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Laurent Nuñez, ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή ότι συνολικά 780 άτομα συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 480 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Παράλληλα, 57 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, οι περισσότεροι ελαφρά.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού, 277 άτομα τέθηκαν επισήμως υπό κράτηση, ανάμεσά τους και 82 ανήλικοι. Οι κατηγορίες αφορούν κυρίως επιθέσεις κατά αστυνομικών, αλλά και κλοπές, βανδαλισμούς και διατάραξη της δημόσιας τάξης.
Ο Nuñez δήλωσε ότι «η κατάσταση έχει πλέον τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο», υπογραμμίζοντας ότι η πλειονότητα των πανηγυρισμών εξελίχθηκε ειρηνικά.
Τα σοβαρότερα επεισόδια σημειώθηκαν στη λεωφόρο Champs-Élysées και γύρω από το Parc des Princes, όπου χιλιάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει πέντε φορές μέσα στη νύχτα για να αποτρέψει τον αποκλεισμό της περιφερειακής οδού του Παρισιού.
Οι αρχές ανέφεραν ότι επεισόδια καταγράφηκαν σε περίπου 15 πόλεις της Γαλλίας. Στο Παρίσι, ομάδες ταραξιών βανδάλισαν καταστήματα, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, κοινόχρηστα ποδήλατα και οχήματα, ενώ μία ομάδα επιχείρησε να εισβάλει σε αστυνομικό τμήμα στο 8ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.
Συνολικά 219 άνθρωποι τραυματίστηκαν στα επεισόδια, με 8 να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο του Παρισιού, τον οποίο διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν.
Παρά τα επεισόδια, οι προγραμματισμένοι εορτασμοί για την κατάκτηση του τροπαίου συνεχίζονται κανονικά. Περίπου 6.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του Πύργου του Άιφελ για την παρέλαση της ομάδας, ενώ αργότερα οι παίκτες της PSG θα γίνουν δεκτοί στο Μέγαρο των Ηλυσίων από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Emmanuel Macron.
Οι εικόνες βίας θύμισαν τα περσινά επεισόδια μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία της PSG, όταν είχαν τραυματιστεί 201 άνθρωποι και είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 500 συλλήψεις σε ολόκληρη τη Γαλλία.
