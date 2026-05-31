31.05.2026 17:18

Γεωργιάδης: «Χτίζουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήνουμε τους λαϊκιστές να εξευτελίζονται»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε σε καταγγελίες στελέχους του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις πολύωρες αναμονές και τα ράντζα στο νοσοκομείο «Αττικόν», υποστηρίζοντας ότι τα επίσημα στοιχεία διαψεύδουν πλήρως τους ισχυρισμούς του.

Αφορμή στάθηκε βίντεο του Χαράλαμπου Καρπούζου, ο οποίος έκανε λόγο για αναμονές που ξεπερνούν τις 8 ώρες στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Ο υπουργός Υγείας απάντησε επικαλούμενος τα δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης ασθενών, σύμφωνα με τα οποία ο μέσος χρόνος αναμονής στο «Αττικόν» διαμορφώνεται στις 4 ώρες και 51 λεπτά, εμφανίζοντας –όπως υποστήριξε– μείωση 67% σε σύγκριση με τις αρχές του 2024.

Με ειρωνική διάθεση, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ «έπεσε έξω 100%», κατηγορώντας τον για διασπορά ανακριβειών γύρω από την κατάσταση στο ΕΣΥ.

Αναφερόμενος στο χρόνιο πρόβλημα των ράντζων, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η εικόνα εξακολουθεί να υφίσταται, τόνισε όμως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο επέκτασης του νοσοκομείου με δύο έργα που προβλέπουν την προσθήκη 162 νέων κλινών μέσα στον επόμενο ενάμισι χρόνο.

Σε ανάρτηση, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικούαναβάθμιση των ΤΕΠ και εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ασθενών («βραχιολάκι»), το οποίο –όπως είπε– επιτρέπει τη δημόσια καταγραφή των πραγματικών χρόνων αναμονής και περιορίζει τη δυνατότητα πολιτικής εκμετάλλευσης του ζητήματος.

Ολοκληρώνοντας, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι το ΕΣΥ βρίσκεται σε πορεία βελτίωσης και «εξαπέλυσε» νέα επίθεση κατά όσων, όπως ανέφερε, επενδύουν στον λαϊκισμό αντί να αναγνωρίζουν τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Με σταθερά βήματα χτίζουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών και αφήνουμε τους λαϊκιστές να εξευτελίζονται, διότι ο κόσμος πλέον τα βλέπει και τα αναγνωρίζει», σημείωσε.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

