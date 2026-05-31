ΕΛ.Α.Σ.: Ποιοι υπογράφουν την ιδρυτική Διακήρυξη από τον χώρο του Πολιτισμού (Photos)

Τα πρόσωπα από τον χώρο των Τεχνών και του Πολιτισμού που έχουν υπογράψει την ιδρυτική Διακήρυξη δίνει στη δημοσιότητα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Από τη Φιλελλήνων τονίζεται πως ήδη χιλιάδες ενεργοί πολίτες έχουν υπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη και πως από την Τρίτη το βράδυ μετά την κεντρική εκδήλωση στο Θησείο όλοι οι πολίτες μπορούν να την υπογράψουν διαδικτυακά στην ιστοσελίδα myelas.gr όπου έχει αναρτηθεί. Στην ίδια πλατφόρμα γίνεται και η διαδικτυακή εγγραφή όσων θέλουν να γίνουν μέλη της Συμπαράταξης.

Η Ιδρυτική Διακήρυξη της Συμπαράταξης που κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο από τον Αλέξη Τσίπρα συνοδεύεται από 300+1 υπογραφές πολιτών από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση.

Μεταξύ άλλων υπογράφουν από τον χώρο του πολιτισμού οι: Γιώργος Αρβανίτης, Μάριος Αθανασίου, Βασίλης Βαφέας, Κώστας Βούλγαρης, Κώστας Θωμαϊδής, Μαρία Κατσουλίδη, Φαίη Κοκκινοπούλου, Μίλτος Λογιάδης, Χάρης Μαυρουδής, Ιωάννα Παππά, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Τουμασάτου, Αιμίλιος Χειλάκης, κ.ά.

Αναλυτικά, τα 28 πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού που υπογράφουν την Διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ.:

1. Aρβανίτης Γιώργος, Φωτογράφος, Κινηματογραφιστής

2. Αθανασίου Μάριος, Ηθοποιός

3. Αρσένη Αθηνά, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκης. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στον Δήμο

4. Βαφέας Βασίλης, Σκηνοθέτης κινηματογραφιστής

5. Βούλγαρης Κώστας, Λογοτέχνης

6. Γαϊτάνος Γεώργιος, Εικαστικός

7. Δρακόπουλος Γιάννης, Ηθοποιός

8. Δραμουντάνης Βασίλης, Δντης Παραγωγής Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ

9. Θωμαϊδης Κώστας, Τραγουδιστής, Ραδιοφωνικός Παραγωγός

10. Καζάκου Ειρήνη, Ηθοποιός

11. Κανάκη Ελένη, Εκδότρια και βιβλιοπώλισσα, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη

12. Κατσουλίδη Μαρία, Ηθοποιός, Καθηγήτρια υποκριτικής

13. Κοκκινοπούλου Φαίη, Ηθοποιός

14. Κορνήλιος Νίκος, Σκηνοθέτης, Μουσικός

15. Λογιάδης Μίλτος, Μαέστρος Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

16. Μανωλιουδάκη Ευγενία, Εικαστικός

17. Μαυρουδής Χάρης, Ηθοποιός

18. Μιχαλόπουλος Σπύρος, σκηνοθέτης

19. Μουμουλίδης Θέμης, Σκηνοθέτης

20. Μουτζούρογλου Νίκη, Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής

21. Μωραϊτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός/ σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος δραματικής σχολής

22. Νέγκα Γιώτα, Τραγουδίστρια

23. Παπαγεωργίου Θανάσης, Ηθοποιός, Ιδρυτής Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος Εθνικού Θεάτρου

24. Παππά Ιωάννα, Ηθοποιός

25. Πουρσανίδης Νικόλαος, Ηθοποιός

26. Σιδέρη Ζουγανέλη Ισιδώρα, Ηθοποιός

27. Τουμασάτου Μαριάννα, Ηθοποιός

28. Χειλάκης Αιμίλιος, Ηθοποιός

