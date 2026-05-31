ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 15:39
31.05.2026 13:05

Θεσσαλονίκη: 4,5 ετών παιδί βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του στον δρόμο – Συνελήφθησαν οι γονείς του

Στη σύλληψη ενός προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης – Συκεών, όταν εντόπισαν το μόλις 4 ετών παιδί τους να περιφέρεται μόνο του, χωρίς επίβλεψη, σε πεζοδρόμιο στην περιοχή των Συκεών.

Σύμφωνα με το thestival, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αστυνομικοί φρόντισαν άμεσα για την ασφάλειά του και άρχισαν τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό των γονιών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς είχαν αφήσει την επίβλεψη του μικρού παιδιού στην ανήλικη κόρη τους. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί κατάφερε να διαφύγει από την οικία και να βρεθεί μόνο του στον δρόμο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού, ένας 41χρονος και μία 39χρονη από την Αλβανία, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το ανήλικο βρέθηκε χωρίς επιτήρηση εκτός της κατοικίας.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

