Στη σύλληψη ενός ζευγαριού, ηλικίας 24 και 27 ετών, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εντοπισμό του τετράχρονου παιδιού τους να περιφέρεται χωρίς επίβλεψη.

Το ανησυχητικό περιστατικό αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 30 Μαρτίου, όταν ένας περαστικός παρατήρησε το νήπιο να κινείται ασυνόδευτο επί της οδού Γαμβέτα. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα για την προστασία του ανηλίκου.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας εντόπισαν και συνέλαβαν τους γονείς. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου κατά συναυτουργία, καθώς το παιδί αφέθηκε αβοήθητο με αποτέλεσμα να βρεθεί μόνο του στον δρόμο.

