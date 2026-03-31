Δίκη για τα Τέμπη: Γκρεμίζουν τοίχους για να λυθεί το πρόβλημα χωρητικότητας της αίθουσας

Ξήλωμα γυψοσανίδων και ενοποίηση της κύριας δικαστικής αίθουσας με το φουαγιέ της «Γαιόπολης»: με έργα της τελευταίας στιγμής επιχειρείται να λυθεί το πρόβλημα χωρητικότητας που προκάλεσε χάος κατά την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον ο χώρος της κύριας αίθουσας, εμβαδού 283,75 τ.μ., ενοποιείται με τον χώρο του φουαγιέ, εμβαδού 82,58 τ.μ., και έτσι αναμένεται να διαμορφωθεί ένας ενιαίος χώρος συνολικού εμβαδού 366,33 τ.μ., όπου θα προστεθούν και επιπλέον καθίσματα. Να σημειωθεί πως αρχικά το φουαγιέ όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 253/2025 πράξη της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας είχε χαρακτηριστεί επιπρόσθετη αίθουσα συνεδριάσεως με θέσεις ακροατηρίου και οθόνες για την παρακολούθηση της δίκης.

Αντίστοιχος χώρος με θέσεις ακροατηρίου και οθόνες υπάρχει και στην είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου στο ισόγειο, εμβαδού 109,57 τ.μ. Υπενθυμίζεται ότι αύριο συνεχίζεται η ακροαματική διαδικασία με την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης, καθώς την προηγούμενη Δευτέρα η πρόεδρος της έδρας κατάφερε να εκφωνήσει μόλις το όνομα του πέμπτου κατηγορουμένου πριν από τη διακοπή λόγω των έντονων αντιδράσεων συγγενών θυμάτων και δικηγόρων για τις συνθήκες μέσα στην αίθουσα.

Από εκεί και πέρα, και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από το υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία θα έχει πολύ πιο ενεργό ρόλο, τόσο σχετικά με το ποιοι θα εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο, αλλά και σχετικά με την ταξιθεσία, ώστε αρχικά να μπουν στην αίθουσα οι δικηγόροι και στη συνέχεια οι συγγενείς και οι επιζήσαντες του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Σημειώνεται, δε, ότι σε εξέλιξη είναι και η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που εκδικάζεται από τον περασμένο Οκτώβριο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί την Πέμπτη 2 Απριλίου και ενώ είχε διακοπεί δύο φορές μέσα στον Μάρτιο, λόγω κωλύματος της προέδρου της έδρας.

