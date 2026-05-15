Έργα Αχελώου: Προεκλογικό πυροτέχνημα ή αμυδρό φως στην άκρη της σήραγγας εκτροπής;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά τις εκλογές του 2019 έκανε μία επιτροπή υπό τον κ Γεραπετρίτη για την επανεκκίνηση των έργων του Αχελώου.

Μετά από κάποιες συνεδριάσεις, η επιτροπή αυτοκαταργήθηκε και το ζήτημα του Αχελώου η κυβέρνηση το έκρυψε πολύ βαθιά στα συρτάρια της. Από τότε καμία αναφορά στα ΜΜΕ, ούτε καν ανταπόκριση στα πολλαπλά αιτήματα της ΕΔΥΘΕ (Επιτροπή Διεκδίκησης Υδατικών Θεσσαλίας) για ενημερωτική συνάντηση.

Πέρασαν ολόκληρα εφτά χρόνια στην απόλυτη σιωπή. Εν τω μεταξύ έγινε νόμος του κράτους το σχέδιο διαχείρισης υδάτων της λεκάνης της Θεσσαλίας που προβλέπει την ενίσχυσή της με 250.000.000 κμ νερού από τον Αχελώο.

Ξαφνικά υπό την πίεση της συνεχούς αρθρογραφίας της ΕΔΥΘΕ και κυρίως της προεκλογικής περιόδου ο πρωθυπουργός ανέσυρε το ζήτημα στην επιφάνεια δημιουργώντας μια νέα επιτροπή υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τον κ. Χατζηδάκη.

Οι πολίτες όμως αυτή τη φορά είναι υποψιασμένοι. Ήμουν νιος και γέρασα, λένε. Δεν πιστεύουν τίποτε αν δεν δουν πράξεις και όχι υποσχέσεις.

Τι απαιτούν οι πολίτες για να δουν έστω ένα αμυδρό φως στην άκρη του τούνελ; Αποφάσεις, χρονοδιαγράμματα, πιστώσεις για επικαιροποίηση μελετών, εγγραφές πιστώσεων στον προϋπολογισμό για κατασκευή έργων.

Η επιτροπή και στη συνέχεια η κυβέρνηση πρέπει να αφήσουν τις ατέρμονες συζητήσεις και πριν το τέλος του καλοκαιριού να λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω:

Άμεση σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης των ζημιών και επένδυσης του υπολοίπου της διανοιγμένης σήραγγας προσαγωγής από το φράγμα Συκιάς μέχρι την έξοδο στη Δρακότρυπα. Εγγραφή πίστωσης για το έργο της σήραγγας. Άμεση απόφαση για το φράγμα Συκιάς. Θα παραμείνει στο αρχικά σχεδιασμένο ύψος με μεταφορά του μοναστηριού στο Μυρόφυλλο σε νέα θέση – όπως προτείνουμε εμείς – ή θα μειωθεί το ύψος του φράγματος για να μην μετακινηθεί η μονή; Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να γίνει συνεννόηση με τον Δεσπότη, στη δεύτερη να προκηρυχτεί άμεσα η τροποποίηση της μελέτης με την εγγραφή στον προϋπολογισμό των αντίστοιχων ποσών. Άμεση απόφαση για το φράγμα Μουζακίου. Πέραν των δικών του εισροών θα δέχεται και τα νερά της μερικής μεταφοράς από τον Αχελώο και τα αντίστοιχα του φράγματος Πύλης όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός ή θα αλλάξει κάτι; Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί χωρίς την οριστικοποίηση του σχεδιασμού δεν μπορεί να δοθεί εντολή για την μελέτη του φράγματος Μουζακίου. Άμεση σύνταξη των περιβαλλοντικών μελετών για το φράγμα Συκιάς και των συνοδών έργων που απαιτούνται ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Ξεκίνημα διαλόγου με την Αιτωλοακαρνανία. Με τη δέσμευση του άνω ορίου μεταφοράς στο ύψος των 250.000.000 κμ διασκεδάζονται οι φόβοι των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να επιδιώξει τον διάλογο ώστε με εκατέρωθεν δεσμεύσεις να σταματήσουν οι αντιθέσεις και οι προσφυγές.

Από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι θα είμαστε παρόντες είτε για να επικροτήσουμε θετικές ενέργειες είτε να καταγγείλουμε κωλυσιεργίες και προεκλογικά ψέματα.

Ο Φώτης Αλεξάκος είναι μέλος της ΕΔΥΘΕ, πρώην Νομάρχης και Δήμαρχος Καρδίτσας

Διαβάστε επίσης

Ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα χτισμένο πάνω στην φορολογική εξάντληση της κοινωνίας

Η σύγκρουση Τσίπρα – Ανδρουλάκη και το… όνειρο του Μητσοτάκη

Τραμπ και Σι με φόντο τη Μέση Ανατολή