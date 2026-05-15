Έργα Αχελώου: Προεκλογικό πυροτέχνημα ή αμυδρό φως στην άκρη της σήραγγας εκτροπής;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά τις εκλογές του 2019 έκανε μία επιτροπή υπό τον κ Γεραπετρίτη για την επανεκκίνηση των έργων του Αχελώου.
Μετά από κάποιες συνεδριάσεις, η επιτροπή αυτοκαταργήθηκε και το ζήτημα του Αχελώου η κυβέρνηση το έκρυψε πολύ βαθιά στα συρτάρια της. Από τότε καμία αναφορά στα ΜΜΕ, ούτε καν ανταπόκριση στα πολλαπλά αιτήματα της ΕΔΥΘΕ (Επιτροπή Διεκδίκησης Υδατικών Θεσσαλίας) για ενημερωτική συνάντηση.
Πέρασαν ολόκληρα εφτά χρόνια στην απόλυτη σιωπή. Εν τω μεταξύ έγινε νόμος του κράτους το σχέδιο διαχείρισης υδάτων της λεκάνης της Θεσσαλίας που προβλέπει την ενίσχυσή της με 250.000.000 κμ νερού από τον Αχελώο.
Ξαφνικά υπό την πίεση της συνεχούς αρθρογραφίας της ΕΔΥΘΕ και κυρίως της προεκλογικής περιόδου ο πρωθυπουργός ανέσυρε το ζήτημα στην επιφάνεια δημιουργώντας μια νέα επιτροπή υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τον κ. Χατζηδάκη.
Οι πολίτες όμως αυτή τη φορά είναι υποψιασμένοι. Ήμουν νιος και γέρασα, λένε. Δεν πιστεύουν τίποτε αν δεν δουν πράξεις και όχι υποσχέσεις.
Τι απαιτούν οι πολίτες για να δουν έστω ένα αμυδρό φως στην άκρη του τούνελ; Αποφάσεις, χρονοδιαγράμματα, πιστώσεις για επικαιροποίηση μελετών, εγγραφές πιστώσεων στον προϋπολογισμό για κατασκευή έργων.
Η επιτροπή και στη συνέχεια η κυβέρνηση πρέπει να αφήσουν τις ατέρμονες συζητήσεις και πριν το τέλος του καλοκαιριού να λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω:
Ο Φώτης Αλεξάκος είναι μέλος της ΕΔΥΘΕ, πρώην Νομάρχης και Δήμαρχος Καρδίτσας
