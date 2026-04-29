Η Κοιλάδα του Αχελώου αξίζει ισότιμη πρόσβαση στην Υγεία

Η Κοιλάδα του Αχελώου αποτελεί μια από τις ιδιαίτερες αλλά και πιο απομονωμένες περιοχές της Ελλάδας.

Εκτείνεται σε τέσσερις Δήμους και τέσσερις Περιφερειακές ενότητες, συνδέοντας την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα. Παρά τον πλούτο της φύσης, την ιστορία και την αυξανόμενη επισκεψιμότητα, οι κάτοικοι αλλά και όσοι επισκέπτονται ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή εξακολουθούν να ζουν με μια βαθιά ανασφάλεια: την έλλειψη άμεσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.

Για δεκάδες χωριά της Κοιλάδας, ένα επείγον περιστατικό συχνά μετατρέπεται σε έναν αγώνα δρόμου απέναντι στον χρόνο και την απόσταση. Οι μεγάλες αποστάσεις από τα νοσοκομεία της Άρτας, του Καρπενησίου, της Καρδίτσας ή του Αγρινίου, σε συνδυασμό με το δύσβατο ορεινό οδικό δίκτυο, σημαίνουν ότι η άφιξη ασθενοφόρου μπορεί να καθυστερήσει δραματικά. Σε πολλές περιπτώσεις, ο χρόνος πρόσβασης ξεπερνά τη μία ώρα.

Για έναν ηλικιωμένο με καρδιακό επεισόδιο, για ένα παιδί με σοβαρό τραυματισμό ή για ένα τροχαίο σε ορεινό δρόμο, αυτή η καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία.

Η πραγματικότητα αυτή αφορά μια μεγάλη γεωγραφική ενότητα που περιλαμβάνει χωριά από τέσσερις Δήμους. Από το Ανθηρό και τα Βραγκιανά του Δήμου Αργιθέας, μέχρι τις Πηγές, τα Μηλιανά, το Αστροχώρι και τη Μεγαλόχαρη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Από τη Σκουληκαριά και το Βελεντζικό, μέσω Γαβρόγου, μέχρι το Περδικάκι, τα Βρουβιανά και το Αυλάκι του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Ινάχου. Και βεβαίως από τη Γρανίτσα, το Ραπτόπουλο, τα Τοπόλιανα και τα υπόλοιπα χωριά των Αγράφων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αχελώου.

Όλοι αυτοί οι οικισμοί αποτελούν ένα κοινό γεωγραφικό και κοινωνικό σύνολο που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα: την απουσία οργανωμένων υποδομών επείγουσας υγειονομικής φροντίδας.

Η δημιουργία σύγχρονων υποδομών υγείας αποτελεί πλέον μια στοιχειώδη ανάγκη για την Κοιλάδα του Αχελώου. Μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να σώσει ζωές, να μειώσει δραστικά τον χρόνο ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά και να εξασφαλίσει βασικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους μιας μεγάλης ορεινής περιοχής.

Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν χρειάζονται αυτές οι υποδομές. Το πραγματικό ερώτημα είναι πού πρέπει να δημιουργηθούν ώστε να εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολόκληρη την περιοχή.

Η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, είναι σαφής: στο Μεσόπυργο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, στην Άρτα.

Ο Μεσόπυργος βρίσκεται ουσιαστικά στο γεωγραφικό κέντρο της Κοιλάδας του Αχελώου και διαθέτει την καλύτερη δυνατή οδική πρόσβαση από τα περισσότερα χωριά της περιοχής. Από εκεί μπορεί να υπάρξει ταχύτερη πρόσβαση προς τα χωριά της Αργιθέας, του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, του πρώην Δήμου Ινάχου αλλά και προς τα χωριά των Αγράφων. Η επιλογή αυτού του σημείου δεν μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι είναι ζήτημα τοπικισμού. Είναι θέμα λογικής, γεωγραφίας και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ένα Κέντρο Υγείας στον Μεσόπυργο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας πρωτοβάθμιας φροντίδας για ολόκληρη την περιοχή. Θα μπορούσε να διαθέτει βασικές ιατρικές ειδικότητες, δυνατότητα διαγνωστικών εξετάσεων, υπηρεσίες τηλεϊατρικής και σύνδεση με τα μεγάλα νοσοκομεία της ευρύτερης περιφέρειας. Παράλληλα, η δημιουργία ενός σταθμού ΕΚΑΒ θα εξασφάλιζε άμεση κινητοποίηση ασθενοφόρου σε επείγοντα περιστατικά, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους ανταπόκρισης.

Στο ίδιο πλαίσιο, είναι σημαντικό να εξεταστεί και η δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου προσγείωσης ελικοπτέρων για αεροδιακομιδές. Σε μια περιοχή με δύσβατη γεωμορφολογία, η δυνατότητα ταχείας μεταφοράς βαρέως ασθενών σε νοσοκομεία μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Η ενίσχυση των υποδομών υγείας δεν αφορά μόνο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αφορά και το μέλλον της ίδιας της περιοχής. Χωρίς βασικές υπηρεσίες υγείας, τα ορεινά χωριά ερημώνουν. Οι νέοι φεύγουν, οι οικογένειες διστάζουν να παραμείνουν και η δημογραφική συρρίκνωση επιταχύνεται. Αντίθετα, όταν μια περιοχή διαθέτει στοιχειώδεις υποδομές υγείας, εκπαίδευσης και μεταφορών, δημιουργούνται προϋποθέσεις βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Η Κοιλάδα του Αχελώου ζητά το αυτονόητο: το δικαίωμα των κατοίκων της αλλά και των επισκεπτών να αισθάνονται ασφαλείς όταν πρόκειται για την υγεία τους.

Μια τέτοια υποδομή στον Μεσόπυργο μπορεί να αποτελέσει ένα καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια επένδυση στην ανθρώπινη ζωή, στην κοινωνική συνοχή και στην προοπτική των ορεινών περιοχών της χώρας. Πρόκειται για μια ρεαλιστική και δίκαιη λύση που μπορεί να εξυπηρετήσει ουσιαστικά το σύνολο των χωριών της Κοιλάδας του Αχελώου και να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων.

Και γι’ αυτό ακριβώς δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, και μετά την πρόσφατη παρουσία του στο Ραπτόπουλο Ευρυτανίας όπου είχε την ευκαιρία να ακούσει από κοντά τις αγωνίες των κατοίκων της περιοχής, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να εξεταστεί η δυνατότητα στήριξης για τη δημιουργία βασικών υποδομών υγείας στην Κοιλάδα του Αχελώου. Στην ερώτηση επισημαίνεται η ανάγκη για ανάπτυξη σταθμών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για αεροδιακομιδές και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η πρόσβαση των κατοίκων των ορεινών περιοχών σε υπηρεσίες υγείας.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την πρωτοβουλία του και για το έμπρακτο ενδιαφέρον να αναδείξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για την Κοιλάδα του Αχελώου. Η πρόσβαση στην υγεία δεν μπορεί να εξαρτάται από τη γεωγραφία ούτε από το αν κάποιος ζει σε ένα ορεινό χωριό. Σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινωνία, η Υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να διασφαλίζεται ισότιμα για όλους.

Γι’ αυτό και καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να εξετάσει με τη δέουσα σοβαρότητα την πρόταση για τη δημιουργία Κέντρου Υγείας, σταθμού ΕΚΑΒ καθώς και χώρου για αεροδιακομιδές στον Μεσόπυργο, ώστε να εξασφαλιστεί ουσιαστική υγειονομική κάλυψη για τους κατοίκους μιας ευρείας ορεινής περιοχής.

Σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τη δημιουργία νέου Σταθμού ΕΚΑΒ στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, μετά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Δήμαρχο Περικλή Μίγδο, κατά την οποία τέθηκε από τον Δήμαρχο το σχετικό αίτημα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα θετικό πρώτο βήμα για την ενίσχυση των υπηρεσιών επείγουσας φροντίδας στην περιοχή. Παράλληλα, είναι σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των πολιτικών Συνοχής και των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, να στηρίξει την ανάπτυξη αυτών των κρίσιμων υποδομών.

Η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας δεν είναι προνόμιο των μεγάλων πόλεων, αλλά στοιχειώδης υποχρέωση μιας οργανωμένης πολιτείας απέναντι σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας.

* O Αντώνης Κοσσυβάκης είναι στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

