Το καμπανάκι από τις πολεοδομίες, το μέτωπο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, ο Παύλος και ο Σπηλιωτόπουλος, η αναβάθμιση Χατζηγιαννάκη και ο Βασιλειάδης  

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Η υπόθεση με τις πολεοδομίες ήρθε να θυμίσει στην κυβέρνηση τον κίνδυνο του… αναπάντεχου, του απροσδόκητου. Ίσως και του… τυχαίου.

Εκεί που δεν το περιμένει κανείς, σκάει ένα θέμα. Και παρασέρνει τα πάντα. Υπενθυμίζει για παράδειγμα ότι η μάχη με τη διαφθορά – έξι χρόνια είναι κυβέρνηση η ΝΔ – δεν έχει κερδηθεί. Το λέω κομψά, η αντιπολίτευση όμως το λέει με σκληρό τρόπο, καθώς μιλά για «νέο γαλάζιο σκάνδαλο».

Όπως και να έχει βέβαια, το θέμα είναι πως τέτοιου είδους υποθέσεις επαναφέρουν στη συλλογική μνήμη και το πρόβλημα της διαφθοράς γενικά, μα και επιμέρους σκάνδαλα, τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ και πάει λέγοντας, προκαλώντας ζημιά.

– Υπό αυτή την έννοια, δίνω δίκιο σε όσους λένε… «καλύτερα το συντομότερο οι εκλογές, ώστε να μην σκάσει καμιά βόμβα το χειμώνα που δεν θα μπορεί να μαζευτεί»… Σαν καμπανάκι να χτύπησε με αυτή την υπόθεση…

ΠΑΣΟΚ και αναθεώρηση

Δεν πρέπει να έχουν παράπονο στο ΠΑΣΟΚ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το εάν τους υπολογίζει ως σοβαρούς αντιπάλους.

Βλέπετε, μεγάλο μέρος του κυριακάτικου μηνύματός του ο πρωθυπουργός το αφιέρωσε στο… ΠΑΣΟΚ, επικρίνοντάς το με οξύ τρόπο για τη στάση επί της συζητούμενης συνταγματικής αναθεώρησης.

Άρα, αναγνωρίζει αντίπαλο και το Κίνημα ο Μητσοτάκης και όχι μόνο τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ.

Το ποιος θα τραβήξει περισσότερο την προσοχή του όμως, δεν εξαρτάται από τον Μητσοτάκη, αλλά από τα ίδια τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όσο πιο επικίνδυνα φαίνονται για την κυβέρνηση, τόσο θα… κερδίζουν τις βολές του πρωθυπουργού.

Από Σεπτέμβριο

Οι χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν θορυβήσει πολλούς στο Κίνημα. Κάποιοι εξ αυτών είχαν καταλήξει στην εκτίμηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει ως τις εκλογές τις δυνάμεις που είχε πριν την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα (12%-14%), θα εξασφάλιζε γύρω στους 40 βουλευτές και θα έκανε έναν ψύχραιμο απολογισμό και επανεξέταση των δεδομένων μετά τις κάλπες ανάλογα τα αποτελέσματα και τις τότε εξελίξεις.

Με την απώλεια δυνάμεων (έως και 4% μείον) που έδωσαν κάποιες δημοσκοπικές εταιρίες και υπό το φόβο ότι θα δημιουργούν αρνητικές δυναμικές στην πορεία, αρχίζουν να φοβούνται συρρίκνωση και δραστική απώλεια εδρών.

Βέβαια η Χαριλάου αντιτείνει τώρα στον προβληματισμό από την απώλεια της δεύτερης θέσης ότι αυτή η συνθήκη είναι προσωρινή, ότι ο Τσίπρας δεν θα αντέξει και πως με την εξόρμηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο λεκανοπέδιο, τα πράγματα θα ανατραπούν.

Κάπως έτσι θα κερδηθεί χρόνος και σε κάθε περίπτωση δύσκολο είναι να εκδηλωθεί στο μεταξύ δημόσια όλος αυτός ο προβληματισμός και να υπάρξουν οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες.

Αλλά με το έμπα του Σεπτεμβρίου, εάν η δυσάρεστη κατάσταση παγιωθεί, δεν αποκλείεται τίποτα.

Ο Παύλος και ο Άρης

Πυκνώνει τις παρεμβάσεις του στη Βουλή και τα αντιπολιτευτικά μέτωπα, που χειρίζεται ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος.

Μαθαίνω ότι επιταχύνει και τους ρυθμούς προεκλογικής προετοιμασίας στην Α’ Αθήνας. Όχι επειδή φοβάται μήπως έρθει κάποιο όνομα στο ψηφοδέλτιο – είναι άλλωστε κυρίαρχος στην περιφέρεια – αλλά επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει σημάνει αντεπίθεση στο λεκανοπέδιο και θέλει να συνδράμει.

Στα επικοινωνιακά μου ήρθε μία πληροφορία που δεν μπορώ να αγνοήσω ότι «μιλά» με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος έχει πλέον μεγάλη εμπειρία επί των θεμάτων κεντροαριστεράς, κατανοεί πώς λειτουργεί ο χώρος και φέρεται να έχει ιδέες και συμβουλές, που ίσως φανούν χρήσιμες.

Ο Χατζηγιαννάκης, ο Βασιλειάδης και τα… μαγιό

Ο Αλέξης Τσίπρας αρχίζει, λέει, να συγκροτεί τα όργανα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Και να ορίζει υπεύθυνους δηλαδή, όπως τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη στη θέση του γραμματέα του προσωρινού – όλα προσωρινά είναι – Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.

Βέβαια, οι ισορροπίες μεταξύ των προσώπων είναι λεπτές, αν και αυτή την ώρα αυτό είναι το τελευταίο που θα απασχολήσει έστω εξ απαλών ονύχων τις συζητήσεις. Ωστόσο μία απορία την είχαν κάποιοι για το πώς πάει σε δεύτερη γραμμή ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο κατ’ εξοχήν οργανωτικός άνθρωπος του προέδρου Αλέξη, που ήταν και φαβορί για τη θέση. Πιθανόν ο Τσίπρας θέλει να αναδείξει όσο το δυνατόν πιο φρέσκα πρόσωπα.

Πάντως το παραπάνω Σάββατο, 27 Ιουνίου, θα συγκροτηθεί και το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ, ώστε μέχρι τις διακοπές να έχει ολοκληρωθεί η οργανωτική συγκρότηση και όλα να είναι έτοιμα από τέλη Αυγούστου – θα είναι κρίμα να τους πιάσει με τα… ,μαγιό ο Μητσοτάκης, αν πει να στήσει κάλπες νωρίς το φθινόπωρο.

Τι ετοιμάζει ο Φουρλής μετά το συμμάζεμα

Στην αγορά λιανεμπορίου παρακολουθούν με προσοχή τις κινήσεις του Βασίλη Φουρλή. Η εθελουσία έξοδος, οι περικοπές δαπανών και η αναδιοργάνωση του ομίλου ερμηνεύονται από πολλούς ως κάτι περισσότερο από μια απλή προσπάθεια βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών.

Το παρασκήνιο λέει ότι στη Fourlis δεν προχωρούν απλώς σε «νοικοκύρεμα», αλλά προετοιμάζουν το έδαφος για την επόμενη ημέρα. Και αυτή, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, δύσκολα θα περιοριστεί στις υπάρχουσες δραστηριότητες με IKEA, Intersport, Foot Locker και Holland & Barrett.

Δεν είναι λίγοι όσοι εκτιμούν ότι μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού ο όμιλος θα αναζητήσει νέα επιχειρηματικά ανοίγματα, είτε μέσω συνεργασιών είτε μέσω απόκτησης νέων σημάτων που θα συμπληρώνουν το σημερινό χαρτοφυλάκιο. Κανείς δεν μιλά επισήμως, όμως η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι το σχέδιο δεν εξαντλείται στη μείωση του κόστους.

Όπως σχολίαζε χαρακτηριστικά στέλεχος της αγοράς, «όταν ένας όμιλος αυτού του μεγέθους κλείνει μέτωπα, συνήθως ετοιμάζεται να ανοίξει καινούργια». Και αρκετοί πιστεύουν ότι οι επόμενες κινήσεις του Βασίλη Φουρλή δεν θα αργήσουν να φανούν.

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