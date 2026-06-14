Νέα Δημοκρατία: Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας

Τη νέα Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας εξέλεξε η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, η οποία συνεδρίασε την Τετάρτη υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά τη συνεδρίαση, Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής εξελέγη ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ αναδείχθηκαν και τα οκτώ αιρετά μέλη της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας.

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής εξελέγησαν και τα οκτώ αιρετά μέλη, που μαζί με τα ex officio απαρτίζουν τη νέα Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος.

Οι εκλεγέντες είναι οι εξής:

α) Κοινοβουλευτικά Μέλη

1. Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα

2. Αθανάσιος Παπαθανάσης

3. Σταύρος Παπασωτηρίου

4. Ασημίνα Σκόνδρα

β) Εξωκοινοβουλευτικά Μέλη

1. Παναγιώτης Παλπάνας

2. Χριστίνα Πατρικάκου

3. Γιώργος Τσακούμης

4. Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης

Υπενθυμίζεται ότι τα ex officio μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι: ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γενικός γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο γενικός διευθυντής Γιάννης Σμυρλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου.

Επιπλέον, η Πολιτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τροποποιήσεις στον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της κομματικής λειτουργίας, την ενίσχυση του συντονισμού των οργανώσεων και τη διεύρυνση της συμμετοχής των στελεχών στα κομματικά όργανα.

Ειδικότερα, προβλέπεται η σύσταση Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και τον καλύτερο συντονισμό των κομματικών οργανώσεων σε περιφερειακό επίπεδο, η συγχώνευση των ΔΗΜ.Τ.Ο. που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων με τις αντίστοιχες Δ.Ε.Ε.Π. – πλην της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής/Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης – από τις επόμενες εσωκομματικές εκλογές, καθώς και η κατάργηση των ασυμβιβάστων και κωλυμάτων εκλογιμότητας στα αιρετά αξιώματα των Δ.Ε.Ε.Π. και ΔΗΜ.Τ.Ο. για τους αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

Από τα κοινοβουλευτικά μέλη εξελέγησαν οι: Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Σταύρος Παπασωτηρίου και Ασημίνα Σκόνδρα. Στα εξωκοινοβουλευτικά μέλη συμμετέχουν οι Παναγιώτης Παλπάνας, Χριστίνα Πατρικάκου, Γιώργος Τσακούμης και Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης.

Στην Εκτελεστική Γραμματεία συμμετέχουν επίσης ex officio ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και ‘Αδωνις Γεωργιάδης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου.

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