Ελληνοτουρκικά στη σκιά της ιρανικής κρίσης

Η κρίση που ξέσπασε στις αρχές του 2026 μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών επανέφερε τη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Την ίδια στιγμή στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο ολοκληρωνόταν σταδιακά η περίοδος των αποκαλούμενων «ήρεμων νερών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν και οι δύο εξελίξεις δεν συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, εντούτοις η χρονική τους σύμπτωση διαμόρφωσε ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο η Αθήνα και η Άγκυρα επιχείρησαν να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές τους προτεραιότητες.

Στην ανατολική Μεσόγειο η κρίση δεν δημιούργησε νέα ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Οι διαφορές μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας προϋπήρχαν και διατηρούν τον διαχρονικό τους χαρακτήρα. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη ιρανική κρίση λειτούργησε ως καταλύτης εξελίξεων, επιταχύνοντας διαδικασίες που είχαν ήδη δρομολογηθεί μετά το τέλος της περιόδου των αποκαλούμενων «ήρεμων νερών».

Η χρονική σύμπτωση της επιστροφής της έντασης στο Αιγαίο με την αναζωπύρωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή δεν είναι τυχαία. Αντιθέτως, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο περιφερειακές κρίσεις επηρεάζουν τις στρατηγικές επιλογές Ελλάδας και Τουρκίας χωρίς να μεταβάλλουν τον πυρήνα της μεταξύ τους αντιπαράθεσης.

Από τα «ήρεμα νερά» στην ελεγχόμενη ένταση

Η περίοδος των «ήρεμων νερών», που ακολούθησε τη Διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου 2023, δεν συνιστούσε στρατηγική συμφιλίωση μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης, δεν αποτελούσε ούτε συνθήκη αλλά ούτε και μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Ήταν πρωτίστως ένα πολιτικό πλαίσιο αυτοσυγκράτησης, σχεδιασμένο να περιορίσει τον κίνδυνο ενός θερμού επεισοδίου, σε μια περίοδο πολλαπλών διεθνών κρίσεων.

● Η Ελλάδα αξιοποίησε το διάστημα αυτό για να προωθήσει κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα, να ενισχύσει τις στρατηγικές συνεργασίες της και να βελτιώσει τη θέση της στο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας.

● Η Τουρκία, από την πλευρά της, μείωσε την ένταση στο Αιγαίο προκειμένου να επικεντρωθεί σε άλλα μέτωπα, να περιορίσει το κόστος της συνεχούς στρατιωτικής δραστηριότητας και να βελτιώσει τις σχέσεις της με τη Δύση.

Η πραγματική καμπή σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 με την έκδοση NAVTEX για δραστηριότητες του ωκεανογραφικού σκάφους «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο. Η κίνηση αυτή σηματοδότησε την έναρξη μιας σταδιακής επιστροφής στην πολιτική της ελεγχόμενης έντασης. Δεν επρόκειτο για επιστροφή στην κρίση του 2020, αλλά για επανενεργοποίηση γνωστών εργαλείων πίεσης, όπως παραβάσεις, παραβιάσεις, επαναφορά της ρητορικής περί αποστρατιωτικοποίησης, προβολή των «γκρίζων ζωνών» και αυξημένη παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τα διαθέσιμα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ αποτυπώνουν αυτή τη μεταβολή. Μετά τη θεαματική μείωση των παραβάσεων και παραβιάσεων κατά την περίοδο των «ήρεμων νερών», το 2025 καταγράφηκε σαφής αύξηση της τουρκικής δραστηριότητας. Ακόμα πιο ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μέχρι τις 4 Ιουνίου 2026 είχαν ήδη καταγραφεί 328 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) και 219 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ), αριθμός που ξεπερνά τις αντίστοιχες παραβιάσεις ολόκληρου του 2025.

Επιπλέον δεκατρείς από αυτές πραγματοποιήθηκαν από οπλισμένα αεροσκάφη, ενώ σημειώθηκαν και τρεις εμπλοκές. Οι αριθμοί αυτοί δεν παραπέμπουν σε επικείμενη κρίση, αλλά επιβεβαιώνουν ότι η περίοδος της σχεδόν πλήρους επιχειρησιακής ηρεμίας έχει πλέον τερματιστεί.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραβάσεων & Παραβιάσεων(2022 έως 2026) Έτος Παραβάσεις ΚΕΚ Παραβιάσεις ΕΕΧ 2022 2.286 11.258 2023 334 1.172 2024 301 0 2025 664 189 2026* 328 219

* Έως τις 8 Ιουνίου 2026 (Πηγή: ΓΕΕΘΑ)

Η ανατολική Μεσόγειος στο διευρυμένο θέατρο επιχειρήσεων

Μέσα σε αυτό το ήδη φορτισμένο γεωπολιτικό περιβάλλον εκδηλώθηκε η ιρανική κρίση. Η στρατηγική σημασία της ανατολικής Μεσογείου ενισχύθηκε κατακόρυφα, καθώς η περιοχή κατέστη βασικό τμήμα στο ευρύτερο θέατρο επιχειρήσεων της Μέσης Ανατολής, που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, αποστολές αεράμυνας για την αντιμετώπιση πυραυλικών και drone απειλών, καθώς και την προστασία κρίσιμων στρατιωτικών και ενεργειακών υποδομών.

Η κρίση επανέφερε στο προσκήνιο τη σημασία των θαλάσσιων οδών μεταφοράς ενέργειας, όπως η Διώρυγα του Σουέζ, τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, καθώς και των κρίσιμων ενεργειακών κόμβων της ευρύτερης περιοχής, όπως ο σαουδαραβικός λιμενικός και ενεργειακός κόμβος Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο των περιφερειακών συμμαχιών ασφάλειας (Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και Ελλάδας – Κύπρου – Γαλλίας), καθώς και των διακρατικών ενεργειακών δικτύων διασύνδεσης και μεταφοράς ενέργειας, που περιλαμβάνουν αγωγούς φυσικού αερίου, ηλεκτρικές διασυνδέσεις και υποδομές LNG.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία απέκτησαν αυξημένη γεωπολιτική αξία, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Η Ελλάδα αναδείχθηκε αξιόπιστος κόμβος ασφαλείας, ενώ η Τουρκία αναγκαίος περιφερειακός παράγοντας λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της γειτνίασής της με τις περιοχές έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Η ελληνική στρατηγική αναβάθμιση

Η Αθήνα αντιμετώπισε την κρίση ως ευκαιρία επιτάχυνσης μιας διαδικασίας στρατηγικής ενοποίησης του χώρου Αιγαίου – Κύπρου – ανατολικής Μεσογείου.

Η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας σε κρίσιμους γεωγραφικούς άξονες, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων Patriot, αποτέλεσε μία από τις χαρακτηριστικές κινήσεις αυτής της στρατηγικής. Παρότι οι εν λόγω κινήσεις συνδέθηκαν επισήμως με την ανάγκη αντιμετώπισης πυραυλικών και drone απειλών από τη Μέση Ανατολή, η γεωγραφική τους κατανομή σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ ενίσχυσε την κάλυψη του νοτιοανατολικού και βορειοανατολικού εναέριου χώρου της χώρας.

Παράλληλα, η μεταστάθμευση ελληνικών F-16 Viper στην Πάφο ενίσχυσε τη διασύνδεση του ελληνικού και κυπριακού αμυντικού χώρου, αναδεικνύοντας τη σταδιακή μετατροπή της Κύπρου σε κρίσιμο επιχειρησιακό κόμβο της ελληνικής στρατηγικής στην ανατολική Μεσόγειο.

Αντίστοιχα, η αυξημένη παρουσία ελληνικών φρεγατών στις θαλάσσιες περιοχές της ανατολικής Μεσογείου, καθώς και η συμμετοχή σε αποστολές προστασίας της διεθνούς ναυσιπλοΐας ενδυνάμωσαν τη ναυτική αποτροπή της Ελλάδας.

Την ίδια χρονική περίοδο η στρατηγική αναβάθμιση συμπληρώθηκε από την περαιτέρω εμβάθυνση του άξονα Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συνεργασίας.

Το σύνθετο στρατηγικό δίλημμα της Τουρκίας

Εάν η Ελλάδα αξιοποίησε την κρίση για να ενισχύσει τη θέση της, η Τουρκία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα γεωπολιτικά σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον.

Η Άγκυρα δεν επιθυμεί μια ανεξέλεγκτη αποσταθεροποίηση του Ιράν. Ως εκ τούτου υιοθέτησε μια στάση προσεκτικής ισορροπίας επιδιώκοντας να αποτρέψει εξελίξεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ευρύτερη περιφερειακή αστάθεια και να επηρεάσουν αρνητικά τα δικά της στρατηγικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή.

Η προοπτική αποδυνάμωσης της Τεχεράνης δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για το κουρδικό ζήτημα, για νέες ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές και για τη γενικότερη σταθερότητα στα νότια σύνορά της. Ταυτόχρονα, η Τουρκία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, πληθωριστικές πιέσεις και την ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων συνεργασίας της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα παράδοξο. Η ιρανική κρίση αυξάνει τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας για τη Δύση, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει την ελευθερία των κινήσεων της Άγκυρας. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί η Άγκυρα επιλέγει να διατηρεί υψηλούς τόνους σε πολιτικό επίπεδο, χωρίς να προχωρά σε κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση με την Ελλάδα.

Πέραν αυτών, η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, οι δημόσιες δηλώσεις περί συνέχισης των μηχανισμών επαφής, καθώς και η πρόσφατη παρουσία του αρχηγού των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο της 19ης Συνόδου Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών, συνιστούν ενδείξεις μιας επιφυλακτικής αλλά λειτουργικής προσέγγισης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο «νόμος για τη “Γαλάζια Πατρίδα”» και η αναβολή του

Για πρώτη φορά φαίνεται να επιχειρείται η συστηματική μεταφορά του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» από το επίπεδο της πολιτικής και στρατιωτικής ρητορικής στο επίπεδο της θεσμικής κατοχύρωσης. Προφανώς πρόκειται για μια προσπάθεια δημιουργίας εσωτερικού νομικού πλαισίου, που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

Η αναβολή της ψήφισης του τουρκικού νόμου για το Αιγαίο δεν αναιρεί τη στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας, ενδέχεται όμως να επηρεάζει τη χρονική εξέλιξή της. Σε κάθε περίπτωση, η ουσία της πρωτοβουλίας δεν συνδέεται αποκλειστικά μόνο με το περιεχόμενό της, αλλά και με τη χρονική περίοδο της ευρύτερης στρατηγικής αναβάθμισης της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή.

Από ελληνικής πλευράς, η εξέλιξη αυτή δεν θεωρείται ότι παράγει νομικά αποτελέσματα, αλλά συνιστά άλλη μια παράβαση του Διεθνούς Δικαίου. Ωστόσο, αντιμετωπίζεται ως απόδειξη μιας ευρύτερης προσπάθειας νομιμοποίησης και παγίωσης των τουρκικών αναθεωρητικών αντιλήψεων.

Η δημόσια ρητορική για τον νόμο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει ζωντανή την πολιτική πίεση προς την Ελλάδα, χωρίς να οδηγηθεί σε ανοιχτή αντιπαράθεση.

Το παράδοξο της ιρανικής κρίσης

Το μεγαλύτερο παράδοξο των ελληνοτουρκικών σχέσεων της περιόδου είναι ότι η ιρανική κρίση ενίσχυσε ταυτόχρονα και την Ελλάδα και την Τουρκία.

● Η Ελλάδα ενισχύθηκε ως αξιόπιστος σύμμαχος, ως ενεργειακός κόμβος και ως πυλώνας σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο.

● Η Τουρκία ενισχύθηκε ως αναγκαίος γεωστρατηγικός παίκτης, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του ρόλου της στο ΝΑΤΟ και της δυνατότητάς της να επηρεάζει εξελίξεις από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Ταυτόχρονα όμως, καμία από τις δύο χώρες δεν απέκτησε τη δυνατότητα να επιβάλει μονομερώς τις επιδιώξεις της.

Η Αθήνα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια αναθεωρητική Τουρκία, ενώ η Άγκυρα εξακολουθεί να βλέπει την ενίσχυση της ελληνικής αποτροπής και των περιφερειακών συνεργασιών ως πρόκληση για τις δικές της φιλοδοξίες.

Συμπεράσματα

Η ιρανική κρίση του 2026 δεν μετατράπηκε σε ελληνοτουρκική κρίση ούτε αναδιαμόρφωσε τις θεμελιώδεις παραμέτρους της αντιπαράθεσης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Αντίθετα, επιτάχυνε τις εξελίξεις που είχαν ήδη ξεκινήσει, όπως η ενίσχυση των εξοπλισμών, η αναβάθμιση των συμμαχιών και η σταδιακή επαναφορά του στρατηγικού ανταγωνισμού μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Επιπρόσθετα, κατέστησε σαφέστερες τις αλλαγές που είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται μετά το τέλος της περιόδου των «ήρεμων νερών», όπως η επιστροφή στη λογική της αποτροπής, η μεγαλύτερη έμφαση στις στρατηγικές συμμαχίες και η εντονότερη σύνδεση των ελληνοτουρκικών σχέσεων με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις της περιοχής. Οι αντιδράσεις της Αθήνας και της Άγκυρας απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσαν ότι η περίοδος της σχετικής ύφεσης είχε πλέον παρέλθει, με τις δύο πλευρές να επανέρχονται σταδιακά σε μια λογική στρατηγικού ανταγωνισμού και προσεκτικής ισορροπίας ισχύος.

Η Ελλάδα αξιοποίησε τη συγκυρία για να ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα, να εμβαθύνει τις στρατηγικές της συνεργασίες και να αναβαθμίσει τον ρόλο της στην ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία, παρά τη διατήρηση της αναθεωρητικής της ατζέντας, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα σύνθετο και ταυτόχρονα πιεστικό περιβάλλον, που περιόρισε τις επιλογές της για επιθετικότερες κινήσεις.

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στο Αιγαίο δεν είναι ούτε αυτό της πλήρους αποκλιμάκωσης ούτε εκείνο της ανοιχτής κρίσης. Πρόκειται για ένα καθεστώς ελεγχόμενης έντασης, στο οποίο οι δύο χώρες συνεχίζουν να ανταγωνίζονται πολιτικά, στρατιωτικά και διπλωματικά, χωρίς όμως να επιδιώκουν άμεση σύγκρουση.

Η σκιά της ιρανικής κρίσης δεν άλλαξε το περιεχόμενο των ελληνοτουρκικών διαφορών. Ανέδειξε όμως με μεγαλύτερη σαφήνεια τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα της ανατολικής Μεσογείου. Μια πραγματικότητα στην οποία αυξάνεται η στρατηγική αξία τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας, ενώ οι μεταξύ τους ανταγωνισμοί παραμένουν σταθερό στοιχείο του περιφερειακού συστήματος ασφάλειας.

Για το 2026 η Τουρκία, χωρίς να ακυρώσει τους διαύλους επικοινωνίας, θα συνεχίσει τη ρητορική της για τις γκρίζες ζώνες, την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, την υπενθύμιση του casus belli και ίσως επιχειρήσει να θεσμοθετήσει τον λεγόμενο «νόμο για τη “Γαλάζια Πατρίδα”» και το Αιγαίο. Επίσης, αναμένεται αύξηση των παραβάσεων των ΚΕΚ και παραβιάσεων του ΕΕΧ, κυρίως με UAV, αλλά και με μη οπλισμένα ή περιστασιακά οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, θα συνεχίσει τη συστηματική χρήση UAV στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην επιτήρηση, τη συλλογή πληροφοριών και τη δοκιμή αντιδράσεων από ελληνικής πλευράς. Στόχος της Άγκυρας θα είναι η διατήρηση της χαμηλής έως μέτριας έντασης.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι βραχυπρόθεσμα δεν αναμένεται κάποιου είδους συγκρουσιακή κατάσταση ούτε κρίση τύπου 2020. Επιπρόσθετα, δεν αναμένεται επιστροφή σε νέα περίοδο «ήρεμων νερών». Ωστόσο τα δεδομένα χαρακτηρίζονται ευμετάβλητα, οπότε οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός σε ενεργειακό ή αμυντικό επίπεδο μπορεί να ανατρέψει αυτή την εκτίμηση και να οδηγήσει τις δύο χώρες σε θερμό επεισόδιο…

* O Βασίλης Γιαννακόπουλος είναι ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής ([email protected])

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