Τσίπρας: Αρχίζει τις εξορμήσεις, ετοιμάζει τα προσωρινά όργανα

Στα βαθιά της πολιτικής καθημερινότητας έχει μπει πλέον η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με την ομάδα κρούσης που έχει παρατάξει στα ΜΜΕ για να εκπροσωπεί το κόμμα και τις θέσεις του και να ασκεί αντιπολιτευτική κριτική στην κυβέρνηση. Δύο εβδομάδες από την επίσημη εκκίνησή του στις 26 Μαΐου, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει εγκατασταθεί στο κέντρο της πολιτικής ζωής και στη δεύτερη θέση του δημοσκοπικού χάρτη, όπου μέχρι στιγμής κινείται γύρω από το 15%.

Για τον επόμενο μήνα, τουλάχιστον έως τα μέσα Ιουλίου δηλαδή, το στοίχημα είναι να δοθεί μεγαλύτερη ώθηση, με την παρουσία του νεοσύστατου σχήματος μέσα στην κοινωνία, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται στη συνείδηση των πολιτών, με τη φιλοδοξία αυτό να φανεί και με ανοδική τάση στις δημοσκοπήσεις.

Θα ήταν ευχής έργον για τη Συμπαράταξη, αν η δημοσκοπική σεζόν μπορούσε να κλείσει στα ποσοστά του Ιουνίου του 2023 ή έστω κοντά σε αυτά, γύρω στο 18%, ώστε από Σεπτέμβριο, το κόμμα να μπει στη μάχη από καλύτερες βάσεις, ειδικά αν η ατμόσφαιρα «μυρίζει» πρόωρες.

Έτσι, τις επόμενες εβδομάδες θα δοθεί έμφαση στην εξωστρεφή δράση, με εξορμήσεις του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα αλλά και των κορυφαίων στελεχών σε Αττική και Περιφέρεια – μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη γραμμή θα αναδειχθούν κι άλλα νέα πρόσωπα.

Την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛ.Α.Σ. θα πραγματοποιήσουν ανοιχτή συγκέντρωση στη Νίκαια, σε μια προσπάθεια να αναθερμανθούν οι σχέσεις με τα ακροατήρια των εργατικών συνοικιών, εν προκειμένω, της Β΄ Πειραιά. Η εκδήλωση αναμένεται να έχει διαδραστικό χαρακτήρα, αυτό είναι ένα μοντέλο που ο Τσίπρας δείχνει να θέλει να καθιερώσει, προκειμένου, όπως έχει πει, να ακούει και να αφουγκράζεται την κοινωνία και τα προβλήματά της και όχι μόνο να μιλάει.

Προηγουμένως, την Παρασκευή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη στο πλαίσιο του Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, κι αυτή θα είναι η πρώτη συνέντευξη μετά την ιδρυτική εκδήλωση του Θησείου, τον πρώτο κύκλο δημοσκοπήσεων αλλά και τις δραματικές εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Ακόμα, το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού, εργάζεται πυρετωδώς για να προχωρήσει η συγκρότηση των προσωρινών οργάνων, ακόμα και ως τις αρχές Ιουλίου.

Όλα του (εν ενεργεία) βουλευτή δύσκολα

Σε ό,τι αφορά τώρα τους βουλευτές που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά και τους βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ που αναμένουν ένα νεύμα ότι θα λάβουν το «διαβατήριο», η Αμαλίας έστειλε για μία ακόμη φορά το μήνυμα ότι δεν θα συνεργαστεί με κόμματα, ότι δεν θέλει εν ενεργεία βουλευτές στις γραμμές της και ότι δεν υπάρχουν «προκρατημένες» θέσεις και αξιώματα για κανέναν. Στελέχη της Αμαλίας, επισημαίνουν ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτή τη συζήτηση, και τονίζουν πως, αν υπάρξουν παραιτήσεις, «τότε βλέπουμε».

Όμως, είναι σαφές ότι τα παραπάνω μηνύματα δυσκολεύουν τους ενδιαφερόμενους βουλευτές, παρά τις φήμες περί παραιτήσεων ή ανεξαρτητοποιήσεων που «φουντώνουν» κάθε τρεις και λίγο, πολλώ δε μάλλον μετά το «τέλος εποχής» που σηματοδότησε η πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Κι αυτό, γιατί οι παραιτήσεις είναι δύσκολη επιλογή σε χρόνο που δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς θα γίνουν εκλογές. Πώς ένας βουλευτής θα εγκαταλείψει την εκπροσώπηση της περιφέρειάς του στη Βουλή, για άγνωστο χρονικό διάστημα για να τη διεκδικήσει έπειτα από μερικούς μήνες ξανά, μέσα από ένα άλλο σχήμα; Επιπλέον, το μήνυμα της ΕΛ.Α.Σ. που είναι σταθερό από την εποχή του «Παλλάς» τον Δεκέμβριο, ότι δεν υπάρχουν «προκρατήσεις» θέσεων, σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος σε ποια περιφέρεια θα τοποθετηθεί, αν κι εφόσον πάρει το πράσινο φως, και αν άρα θα έχει ελπίδες επανεκλογής, ή αν απλώς θα κληθεί να δώσει τη μάχη ως ένας «απλός στρατιώτης» χωρίς διασφαλισμένη προοπτική.

Μέχρι στιγμής, μόνο η Έφη Αχτσιόγλου έχει κάνει πράξη την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, κάτι που φαίνεται να έχει αξιολογηθεί θετικά· μένει να φανεί αν θα δούμε κάποια «κινητικότητα» άμεσα ή αργότερα.

ΣΥΡΙΖΑ: Πιέζει η μειοψηφία για «έξοδο» Φάμελλου

Στο μεταξύ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον σε πολύ δεινή θέση, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα η απόφαση, αλλά και μετέπειτα διευκρινίσεις, περιγράφουν την ΕΛ.Α.Σ. ως συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που όμως έρχεται σε αντίθεση με αυτό που θέλει να σηματοδοτήσει ο Τσίπρας, την τομή με το παρελθόν και την επιστροφή του με κάτι τελείως νέο. Η ηγεσία προσπαθεί να πείσει ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν σηματοδοτεί όσα της καταλογίζει η μειοψηφία – ότι δηλαδή ρευστοποιεί και διαχέει τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να διευκολύνει τις ατομικές συμφωνίες όσων θέλουν να «μεταπηδήσουν» σε αυτήν, αντί να προωθεί την ισότιμη και συντεταγμένη συνεργασία κομμάτων. Από την ηγεσία, αντιθέτως, υποστηρίζουν ότι η απόφαση κάνει πράξη τη γραμμή περί «σύγκλισης» και είναι κάτι που ήθελε η βάση και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, οποίος κατά τα λοιπά συνεχίζει την πολιτική δράση. «Δεν κλείνουμε ούτε διαλύουμε το κόμμα. Το κόμμα είναι ενεργό» δήλωσε η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά (Blue Sky) παραδεχόμενη ωστόσο ότι «δεν έχει ξανασυμβεί το να τοποθετείσαι δηλαδή και να λες ότι στηρίζεις έναν νέο προοδευτικό πόλο».

Από τη μειοψηφία γίνεται μια προσπάθεια να διαμορφωθούν συνθήκες έμπρακτης αμφισβήτησης του Σωκράτη Φάμελλου, προκειμένου να «παραμερίσει» για να μείνει το κόμμα σε όσους θέλουν να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του και να κατέλθει στις εκλογές «με όσους θέλουν και μπορούν». Παππάς και Πολάκης καλούν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα στις επόμενες 10 μέρες και πριν αρχίσει η «θερινή ραστώνη», διαφορετικά προειδοποιούν ότι θα πρέπει να υπάρξει νέα συνεδρίαση των οργάνων για να τεθούν τα πράγματα καθαρά. Μεταξύ άλλων, ο Νίκος Παππάς ζητά να ξεκαθαρίσει ο Φάμελλος ποιες είναι οι αρμοδιότητές του και τα καθήκοντά του από τώρα έως τις εκλογές. Σε χθεσινή του συνέντευξη στο Οpen o Παύλος Πολάκης άφησε υπόνοιες ότι, παρά τα όσα ισχυρίζεται ο Σωκράτης Φάμελλος για μη επικοινωνία του με τον Αλέξη Τσίπρα, έχουν ήδη γίνει παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις.

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος για στήριξη σε Τσίπρα: Είναι το μοναδικό σενάριο συνέχειας του ΣΥΡΙΖΑ- Κοινή συνεδρίαση Οργανωτικού με Νομαρχιακές

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης νέος γραμματέας της ΝΔ – «Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, αλλά μάχη ιδεών»

Αχτσιόγλου: Άρμοζε στην πολιτική μου διαδρομή να παραδώσω την έδρα μου