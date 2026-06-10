Τελεσίγραφο Πολάκη σε Φάμελλο: «Έχεις δέκα ημέρες να φέρεις συμφωνία με τον Τσίπρα διαφορετικά θα έχουμε εξελίξεις…»

Με τελεσίγραφο προς τον Σωκράτη Φάμελλο και σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας να υπάρξει μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες συγκεκριμένη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) ενόψει των επόμενων εκλογών.

Ο βουλευτής Χανίων έθεσε ευθέως ζήτημα πολιτικής κατεύθυνσης, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «θα υπάρξουν εξελίξεις» στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο βουλευτής Χανίων επέκρινε ανοιχτά τη γραμμή που υιοθέτησε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ του, δημιουργεί σοβαρά πολιτικά ερωτήματα ενόψει εκλογών.

«Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει συμφωνία που δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς, αλλιώς η απόφαση είναι επίδειξη δουλικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να ξεκαθαρίσει άμεσα τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ τονίζοντας ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές δεν μπορεί να παραμένει θολό το πολιτικό τοπίο.

«Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος αυτό», είπε ο Παύλος Πολάκης, προσθέτοντας ότι μια τέτοια στάση προϋποθέτει πολιτική συνεννόηση και διαπραγμάτευση.

«Να φέρει συμφωνία σε 10 ημέρες»

Ο βουλευτής Χανίων έστρεψε τα βέλη του προσωπικά προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας συγκεκριμένα αποτελέσματα και όχι πολιτικές διακηρύξεις.

«Ο Φάμελλος μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα, να μας πει τι γίνεται», ανέφερε, εξηγώντας ότι η δημόσια στήριξη προς ένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να παραμένει χωρίς πολιτικό περιεχόμενο.

«Να φέρει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες συμφωνία ή διαπραγμάτευση με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Αν δεν φέρει, δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εσωκομματικών πρωτοβουλιών.

Όπως σημείωσε, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να συγκληθούν τα κομματικά όργανα ώστε να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα.

«Δεν διαλύονται τα ιστορικά κόμματα»

Ο Παύλος Πολάκης αμφισβήτησε παράλληλα τη λογική σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να προσαρμοστεί μονομερώς στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

«Δεν διαλύονται τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει;» διερωτήθηκε, σε μία από τις πιο αιχμηρές αποστροφές της συνέντευξής του.

Υποστήριξε μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη απευθύνει πρόσκληση συνεργασίας προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και ότι η ευθύνη για τυχόν αδιέξοδο δεν μπορεί να αποδίδεται αποκλειστικά στην Κουμουνδούρου.

«Αν δεν τον δεχθεί ο Τσίπρας, πρόβλημα δικό του. Όταν ο άλλος μιλάει για ενότητα και δεν δέχεται να μιλήσει σε αυτό το έδαφος πιστεύοντας ότι έχει το προνόμιο της αλήθειας, αυτό γυρίζει πάνω του», ανέφερε.

Καρφιά για τη δημοσκοπική κατάρρευση

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τη σημερινή εικόνα του κόμματος στις δημοσκοπήσεις, αποδίδοντας ευθύνες στην ηγετική ομάδα που περιβάλλει τον Σωκράτη Φάμελλο.

«Έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από τον Φάμελλο διαχειρίστηκε τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγη πρόεδρος», είπε, προσθέτοντας πως «φαντάζεστε να είχα παραλάβει εγώ το κόμμα στο 10% και να το είχα φτάσει στο 1% ή το 2%;».

«Δεν είδα κάποια ανάληψη ευθύνης ή εξήγηση. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια εξήγηση;» συνέχισε, αμφισβητώντας ευθέως τις επιλογές της ηγεσίας.

Ο Παύλος Πολάκης αποκάλυψε ακόμη ότι ο ίδιος, μαζί με τον Νίκο Παππά, τη Ρένα Δούρου και άλλα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, κατέθεσαν εναλλακτική πρόταση για την πορεία του κόμματος.

Όπως είπε, η πρόταση προέβλεπε οργανωμένη διαπραγμάτευση τόσο με την ΕΛΑΣ όσο και με άλλες πολιτικές δυνάμεις, με στόχο τη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Φυσικά θέλουμε την ενότητα, αλλά στη βάση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Η Αριστερά δεν είναι σταθμός για την καριέρα κάποιων. Η Αριστερά είναι ηθική, αξιοπρέπεια και πρόγραμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιος θα ηγηθεί

Παράλληλα απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα προς την ΕΛΑΣ, τη Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25, το ΚΚΕ, το Πράττω του Νίκου Κοτζιά και οικολογικές κινήσεις για τη διαμόρφωση κοινής προγραμματικής πλατφόρμας, με αιχμές στην εξωτερική πολιτική, την οικονομία, το ιδιωτικό χρέος, τα δημόσια αγαθά και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Ερωτηθείς, δε, ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί ενός τέτοιου σχήματος, απέφυγε να κατονομάσει πρόσωπο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η τελική απόφαση να ληφθεί από τη βάση.

«Αν είναι το πρόβλημα ποιος είναι αρχηγός, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το αποφασίσουμε. Πρώτος τρόπος είναι να αποφασίσει ο κόσμος», επεσήμανε.

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