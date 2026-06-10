«Βόμβες» Νίκου Παπανδρέου: Σε άλλη γραμμή από Χαριλάου για δημοσκοπήσεις – «Μετά τις εκλογές τα προοδευτικά κόμματα να συνεργαστούν»

Ο Νίκος Παπανδρέου κράτησε αποστάσεις από την Χαριλάου Τρικούπη για την διαμάχη που έχει ξεσπάσει με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και προειδοποίησε πως το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει «να αλλάξει πλώρη».

«Αν δούμε τις δημοσκοπήσεις σαν μάθημα, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Το μάθημα για εμένα είναι που θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς, που λένε “είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις” – με όλα τα στραβά που μπορεί να έχουν – μετά από δώδεκα δημοσκοπήσεις κάτι λένε. Αυτό δείχνει, αυτό που έλεγα πάντα. Να έχουμε θετική ατζέντα. Το πρόγραμμα για τη στέγη, για την υγεία, τις θέσεις μας. Πρέπει να τα περάσουμε αυτά. Πρέπει να πεισθεί ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο Action 24, στήριξε την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ μέχρι την κάλπη, αλλά πρόσθεσε πως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις με άλλα κόμματα, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας (που μοιάζει άπιαστο όνειρο αυτή τη στιγμή).

«Κανείς δεν μπορεί να συζητά για διάφορα ενδεχόμενα, ούτε να βασίζει την πολιτική του αποκλειστικά στις δημοσκοπήσεις, χωρίς να υπάρχει εκλογικό αποτέλεσμα» τόνισε και πρόσθεσε πως «την πρώτη Κυριακή θα πρέπει με βάση το ποσοστό να συζητηθούν και στο ΠΑΣΟΚ με δημοκρατικές διαδικασίες οι επόμενες κινήσεις». Και σημείωσε με έμφαση, προσδιορίζοντας το πλαίσιο των πιθανών συνεργασιών, ότι τα προοδευτικά κόμματα πρέπει να βρουν μία λύση. «Ποιος θα πει όχι;» αναρωτήθηκε ο κ. Παπανδρέου.

Δείτε την επίμαχη δήλωση στο τέλος του πρώτου βίντεο και στο ξεκίνημα του δεύτερου:

Συγκρίνοντας το ΠΑΣΟΚ με κόμματα όπως η ΕΛΑΣ, η Ελπίδα, το ΜέΡΑ25 και η Πλεύση Ελευθερίας, είπε πως πρόκειται για μονοπρόσωπους πολιτικούς σχηματισμούς σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, που διαθέτει έμπειρα και ικανά στελέχη, ενώ εκτίμησε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους.

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