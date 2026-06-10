Η Βουλή σηκώνει την αυλαία της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Η συγκρότηση της Επιτροπής και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών

Εκκινεί σήμερα η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης με την ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια για την συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής και για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Κανονισμού της Βουλής.

Ως προς την προθεσμία, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει προτείνει δίμηνη διάρκεια, με προθεσμία υποβολής της πρότασης της Επιτροπής την 4η Αυγούστου, κάτι που έχει συναντήσει τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης τα οποία μιλούν «ασφυκτικά» χρονικά περιθώρια και για «φαστ τρακ» διαδικασία.

Το γεγονός ότι η διαδικασία θα «τρέξει» μέσα στο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να διαφαίνεται η ολοκλήρωσή της περί τις αρχές ή τα μέσα Σεπτεμβρίου, έχει συνδεθεί με τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Οκτώβριο. Μια σημαντική ιδιαιτερότητα στην διαδικασία που ξεκινά σήμερα, είναι το γεγονός του υψηλού αριθμού ανεξάρτητων βουλευτών – αποτελούν πλέον δεύτερη δύναμη αφού αριθμούν 40 βουλευτές, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση (ΠΑΣΟΚ) 32. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως δεν φαίνονται διατεθειμένα να παράσχουν συναίνεση σε αυτό το πρώτο στάδιο της Αναθεώρησης από την «προτείνουσα» Βουλή.

Σε ό,τι αφορά την σημερινή συζήτηση, δεν αναμένεται να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός, αντιθέτως θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναμένεται ένας κύκλος συζήτησης με 15 ομιλητές (6 από τη ΝΔ, 2 από το ΠΑΣΟΚ και ένας από τα υπόλοιπα κόμματα), ενώ ύστερα από κλήρωση θα μιλήσουν και τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές – καθώς και όποιοι αρχηγοί το επιθυμούν, όπως προαναφέρθηκε.

Η Νέα Δημοκρατία, στην πρόταση της επικεντρώνεται σε τρία βασικά σημεία:

· περιβάλλον – ιδιοκτησία – στέγη,

· έλεγχος συνταγματικότητας και

· Κράτος Δικαίου-Δικαιοσύνη.

Οι αλλαγές στο άρθρο 86 και τη Δικαιοσύνη

Κομβικό στοιχείο της πρότασης είναι οι αλλαγές στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών – για το οποίο πολλή συζήτηση έχει τρέξει τα τελευταία χρόνια και πολύ μελάνι έχει χυθεί. Η κυβερνητική πρόταση επιδιώκει την αποσύνδεση της Βουλής από τις προανακριτικές διαδικασίες, μεταφέροντας το βάρος της διερεύνησης στη Δικαιοσύνη.

Η Νέα Δημοκρατία προτείνει καταρχάς την κατάργηση του «αμελλητί», της υποχρέωσης δηλαδή των δικαστικών αρχών να διαβιβάζουν στη Βουλή κάθε στοιχείο που αφορά υπουργό χωρίς προηγούμενη έρευνα. Επιπλέον το βάρος της ανάκρισης ή προανάκρισης ανατίθεται στη Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα θα διενεργείται από Εισαγγελέα Εφετών, ενώ η πρόταση άσκησης ποινικής δίωξης θα γίνεται από Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η τελική απόφαση για την άσκηση δίωξης θα λαμβάνεται από τη Βουλή με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Επιπλέον, σε επίπεδο Δικαιοσύνης οι αλλαγές προβλέπουν τη συμμετοχή και των δικαστών στη διαδικασία επιλογής και ανάδειξης της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Όσον αφορά στη Δημόσια διοίκηση, οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και την αξιολόγησή τους.

Στην ίδια πρόταση περιλαμβάνεται και η αλλαγή στη χρονική διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η ΝΔ προτείνει πλέον μία θητεία, εξαετούς διάρκειας. Μέχρι σήμερα ισχύουν δύο θητείες, πενταετούς διάρκειας.

Με πρόεδρο τον Βορίδη και εισηγητή τον Στυλιανίδη

Η διακομματική επιτροπή θα έχει περιθώριο δύο μηνών για τις εργασίες της. Εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας αναμένεται πως θα τεθεί ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ενώ πρόεδρος της Επιτροπής ο Μάκης Βορίδης.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της Επιτροπής, αυτή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο. Οι εργασίες στην Επιτροπή θα ξεκινήσουν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης, όπου θα επικυρωθεί η συγκρότησή της. Η Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπηθεί από 23 βουλευτές, μεταξύ των οποίων θα είναι και ο κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος, Δημήτρης Καιρίδης. Από το ΠΑΣΟΚ το πιθανότερο είναι ότι θα μετέχουν ο Παναγιώτης Δουδωνής και η Ευαγγελία Λιακούλη ενώ από το ΚΚΕ ο Γιάννης Γκιόκας και η Μαρία Κομνηνάκα.

Μετά τη δίμηνη διαβούλευση στη διακομματική επιτροπή, τη σκυτάλη θα πάρει η Ολομέλεια. Με δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες που θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα, θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία επί κάθε προτεινόμενου άρθρου. Όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες, θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Η βουλή που θα σχηματιστεί μετά τις εθνικές εκλογές θα είναι η αναθεωρητική Βουλή και σε αυτή τη δεύτερη φάση της Αναθεώρησης θα γίνει η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία. Εκεί κάθε άρθρο θα χρειαστεί 180 ψήφους προκειμένου να αναθεωρηθεί. Μόνο όσα άρθρα (εάν και εφόσον υπάρξουν) λάβουν ήδη από την παρούσα Βουλή 180 «ναι», θα μπορούν να περάσουν μετά τις εκλογές με απλή πλειοψηφία, ωστόσο με βάση τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης, η συναίνεση μοιάζει δύσκολη.

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