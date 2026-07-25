Ανδρουλάκης από Χίο: «Το ΠΑΣΟΚ καλεί στους πολίτες να αναφέρουν σε πλατφόρμα, τις ακριβές τιμές ακτοπλοϊκών εισιτηρίων»

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Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη ναυτιλία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην εκδήλωση που διοργάνωσε η αξιωματική Αντιπολίτευση στην Χίο, με θέμα: «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι επέλεξε ένα μοντέλο ιδιωτικοποιήσεων που αποκλίνει από το κυρίαρχο ευρωπαϊκό πρότυπο, κάνοντας λόγο για «ευρωπαϊκή εξαίρευση» που για αυτό θα αποτύχει, ανακοίνωσε μια νέα Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική, τονίζοντας ότι πρόκειται για «ένα εθνικό σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας, με σαφείς προτεραιότητες, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα».

Παράλληλα, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την γειτονική Τουρκία, υπογραμμίζοντας πως «το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ελλάδας ήταν και θα είναι πάντα η θάλασσά της. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και για εμάς, αλλά και για τους γείτονές μας».

Αναλύοντας τις επτά εθνικές προτεραιότητες της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη ναυτιλία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ένα «πραγματικό Παρατηρητήριο Τιμών, που θα προστατεύει τον επιβάτη και θα ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως αυτό θα υλοποιηθεί «όταν γίνουμε κυβέρνηση. Τώρα όμως, θα κάνουμε κάτι ως αξιωματική αντιπολίτευση».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε πως, «από την Δευτέρα το πρωί, το ΠΑΣΟΚ, πριν γίνει κυβέρνηση, μέσα από την ψηφιακή του πλατφόρμα, θα ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις», τους οποίους και κάλεσε να του δώσουν τα δεδομένα «για να σχεδιάσουμε μαζί», όπως τόνισε, «μια πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα».

«Είναι μια σημαντική καινοτομία που εγκαινιάζουμε μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα, που το κόμμα μας χρησιμοποιεί εδώ και 5 χρόνια για να δώσει βήμα στους πολίτες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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