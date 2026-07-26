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26.07.2026 00:37

Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη διαδρομή του Gay Pride – Ένας νεκρός και 15 τραυματίες

26.07.2026 00:37
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Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι αυτοκίνητο εισέβαλε στο πάρκο Τίργκαρτεν (Tiergarten) κοντά στη διαδρομή εκδήλωσης Gay Pride, χτυπώντας αρκετούς ανθρώπους.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν στο σημείο.

Παράλληλα, τουλάχιστον 15 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική περισσότεροι από δέκα εξ΄αυτών είναι σοβαρά.

«Πιστεύουμε ότι ένα όχημα εισήλθε στο πάρκο Tiergarten και χτύπησε αρκετούς ανθρώπους, τραυματίζοντάς τους», ανέφερε η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκδήλωση Gay Pride διακόπηκε και η αστυνομία κάλεσε τους συμμετέχοντες να απομακρυνθούν.

Ο δράστης εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, στην οποία συμμετέχει και ελικόπτερο της αστυνομίας.

Νωρίτερα το Σάββατο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην εκδήλωση, που ονομάζεται Ημέρα της Οδού Κρίστοφερ στη Γερμανία.

Η πορεία,διέσχισε το Tiergarten του Βερολίνου μέχρι την Πύλη του Βρανδεμβούργου, ενώ διεξήχθησαν εκδηλώσεις και συναυλίες.

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