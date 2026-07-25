Αντιδράσεις ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για την εμπλοκή των ελληνικών Patriot στη Μέση Ανατολή

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Να απεμπλακεί άμεσα η Ελλάδα από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με την επιστροφή της ελληνικής πυροβολαρχίας patriot από τη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται σε σύγκρουση με τους Χούθι της Υεμένης, απαιτούν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

ΣΥΡΙΖΑ: Να επιστρέψουν οι ελληνικοί Patriot από τη Σαουδική Αραβία

Ανακοίνωση για τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τονίζει ότι «με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, μετά και από τις νέες καταρρίψεις βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνεπής στη στάση του από το 2021, ζητά την ανάκληση της πυροβολαρχίας. Πέρα από τους κινδύνους που συνεπάγεται η αποστολή για το στρατιωτικό προσωπικό, η εμπλοκή στη διαμάχη δεν εξυπηρετεί ούτε την ασφάλεια ούτε τα συνολικότερα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού.

Με την ευκαιρία αυτή, ρωτάμε ξανά: Ποια συμφέροντα, ποιων δυνάμεων, υπηρετεί εντέλει η παρατεινόμενη παρουσία της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, και μάλιστα σε μια τόσο επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη συγκυρία όπως η σημερινή, με τον πόλεμο να γενικεύεται»;

Αντίδραση από τη Νέα Αριστερά για τους ελληνικούς patriot στη Σαουδική Αραβία

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τους ελληνικούς Patriot και την αναχαίτιση πυραύλων και drone από την Υεμένη, επισημαίνει:

«Για τρίτη φορά μέσα λίγους μήνες η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) ενεπλάκη στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι ελληνικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους Patriot για να αποκρούσουν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΓΕΕΘΑ, επιθέσεις προερχόμενες από την Υεμένη. Είχαν προηγηθεί επιθέσεις των σαουδαραβικών δυνάμεων κατά υποδομών των Χούθι.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ως πιστός και πρόθυμος σύμμαχος του Τραμπ, διαθέτει έλληνες στρατιωτικούς και ελληνικό πολεμικό υλικό στη διάθεση όσων αναφλέγονται τον πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή. Προστατεύει, δε, επιχειρηματικά πετρελαϊκά συμφέροντα και αυταρχικά καθεστώτα που ουδεμία σχέση έχουν με τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας και την προάσπιση της ειρήνης στην περιοχή μας.

Την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση θα δαπανήσει 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ για να δέσει την Ελλάδα στο άρμα του άξονα ΗΠΑ – Ισραήλ, στερώντας τεράστιους πόρους από το κοινωνικό κράτος και τις υποδομές μας.

Οι Ελληνες στρατιωτικοί και το αμυντικό υλικό μας δεν έχουν καμία θέση σε ξένη χώρα. Η Ελλάδα δεν κερδίζει τίποτα από τη συμμετοχή της στα πολεμικά σχέδια του Τραμπ που οδηγούν τις οικονομίες και τις κοινωνίες σε αδιέξοδο και απόγνωση.

Η ΕΛΔΥΣΑ, οι στρατιωτικοί της και το αμυντικό υλικό, πρέπει να επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα, να πάψει κάθε συμμετοχή της χώρας μας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και να διακοπεί άμεσα κάθε σχέση με το γενοκτονικό καθεστώς του Ισραήλ.

Καλούμε όλες τις δυνάμεις που αυτοτοποθετούνται στον προοδευτικό χώρο να λάβουν καθαρή θέση έναντι στην εμπλοκή της χώρας μας στις πολεμικές συρράξεις και στην συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ και άλλα αυταρχικά καθεστώτα».

ΚΚΕ: Να ανακληθεί εδώ και τώρα η ελληνική πυροβολαρχία «Patriot» με το προσωπικό που τη συνοδεύει από τη Σαουδική Αραβία

«Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι για να προστατεύσει διυλιστήρια στο Γιανμπού, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιοχής του Κόλπου, τους μεγάλους κίνδυνους που προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά και τον κίνδυνο ζωής και θανάτου, στον οποίο είναι εκτεθειμένο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει σταλεί εκτός συνόρων» τονίζει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο “όλος” ΣΥΡΙΖΑ, είναι υπόλογοι απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού, καθώς έχουν υπερψηφίσει την αποστολή των Patriot με το αντίστοιχο προσωπικό στη Σαουδική Αραβία.

Επιβεβαιώνεται, για μια ακόμη φορά, ότι ο ελληνικός λαός καλείται να χρυσοπληρώσει υπέρογκους πολεμικούς εξοπλισμούς που γίνονται με κριτήριο τη συμμετοχή της χώρας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και τη θωράκιση των συμμαχιών του κεφαλαίου, όπως η συμμαχία με το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας», προσθέτει η ανακοίνωση του Περισσού.

«Καλούμε τον λαό να δυναμώσει την πάλη του για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία “Patriot” με το προσωπικό που τη συνοδεύει από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψει το προσωπικό και τα μέσα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές, για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ. Να κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που αποτελούν ορμητήρια πολέμου και πολεμικό στόχο αντιποίνων. Να δυναμώσει η αναμέτρηση με την επικίνδυνη πολιτική της πολεμικής εμπλοκής που αποτελεί συστατικό στοιχείο της “αντιλαϊκής σταθερότητας”, που φέρνει αστάθεια, ανασφάλεια και πολεμικές ανατιμήσεις μεγάλης ακρίβειας για τον λαό», καταλήγει.

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