Καινούρια στοιχεία στο φως για τον Αιγύπτιο ισοβίτη με τη χειροβομβίδα: Στις φυλακές Διαβατών ο οργανωτής του σχεδίου για επίθεση – 15 οι πιθανοί στόχοι, ανάμεσα τους και ο Ντογιάκος

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση της σύλληψης ενός άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε επίθεση με χειροβομβίδα.

Εντολές της επίθεσης είναι ένας 31χρονος Αιγύπτιος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φύλακες Διαβατών, έγκλειστος από το 2017 για ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, πλαστογραφία και ληστείες.

Ο Αιγύπτιος που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα είναι 30 ετών, ενώ συνελήφθη λίγο αφότου την παρέλαβε από Έλληνα ποινικό.

Ο Έλληνας ποινικός έχει διαφύγει, ενώ αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του όπου και βρέθηκαν πιστόλι, σφαίρες και 4.000 ευρώ. Σημειώνεται πως ο εν λόγω ποινικός βρίσκεται εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, ενώ έχει εμπλοκή σε μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψη του 30χρονου Αιγύπτιου ζητήθηκε η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε περίπου 15 πιθανούς στόχους, μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία είχε ενημερώσει τον Ισίδωρο Ντογιάκο ότι επίκειται χτύπημα στο σπίτι του και είχε ζητήσει την απομάκρυνση του ίδιου και των οικείων του από τον χώρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές υπήρχε έντονη παρουσία ανδρών των ΟΠΚΕ στη γειτονιά του εισαγγελικού λειτουργού.

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